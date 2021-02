NPO bevestigt: géén 'uitbundig' Eurovisie Songfestival dit jaar

Foto: © NPO 2019

Het Eurovisie Songfestival gaat door en de organisatie streeft, vastberaden en realistisch, naar de hoogst haalbare editie. Momenteel liggen er nog verschillende scenario's op tafel.

'Onze ambitie is scenario B: een Songfestivaleditie op anderhalve meter, met scherpe corona-maatregelen waarbij alle 41 artiesten in Rotterdam Ahoy kunnen optreden. Of publiek aanwezig kan zijn bij de shows en de activiteiten in gaststad Rotterdam wordt op een later moment besloten', aldus Sietse Bakker, uitvoerend producent van de Nederlandse Songfestival-organisatie.

De European Broadcasting Union heeft -na consultatie van de organiserende omroepen NPO, NOS en AVROTROS en gaststad Rotterdam- besloten dat het organiseren van een 'normaal' Songfestival (scenario A) onder de huidige omstandigheden niet realistisch is. 'Onze ambities blijven onverminderd hoog. We zullen er alles aan doen om er de best mogelijke editie van te maken. De gezondheid en veiligheid van alle betrokkenen staan hierbij uiteraard voorop', aldus Sietse Bakker.

De show gaat door

Het Eurovisie Songfestival zal hoe dan ook doorgaan. Op 18, 20 en 22 mei vinden de halve finales en de finale plaats vanuit Rotterdam Ahoy. Om die belofte waar te kunnen maken is sinds eind maart vorig jaar gewerkt aan vier scenario’s en een wendbare organisatie.

Door alle energie nu te richten op scenario B blijft de organisatie optimistisch en flexibel en benadrukt dat verder afschalen naar scenario C en D altijd nog mogelijk is. Ook zijn er, zij het beperkt, mogelijkheden om op een aantal vlakken weer op te schalen, als daar richting mei zicht op is.

'Het Eurovisie Songfestival keert in mei terug, ondanks de pandemie. Helaas is het gezien de aanhoudende omstandigheden onmogelijk om het evenement te houden zoals we dat gewend zijn', volgens Martin Österdahl, Executive Supervisor van het Eurovisie Songfestival. 'We zijn dankbaar voor de hernieuwde inzet en steun van de gemeente Rotterdam en de voortdurende steun van alle deelnemende omroepen. We hopen van harte dat we in mei in Rotterdam kunnen samenkomen en zullen er alles aan doen om dit te bereiken', aldus Martin Österdahl.

De komende tijd hoopt de Nederlandse Songfestival-organisatie op de positieve impact van een steeds grotere groep gevaccineerden, steeds meer mogelijkheden om snel en betrouwbaar te testen en het lenteweer. Daarnaast is de organisatie ook voorzichtig optimistisch dankzij diverse internationale pilots die laten zien dat evenementen ook in corona-tijd veilig en verantwoord kunnen plaatsvinden. Ook de Nederlandse FieldLab-pilots, die in februari plaatsvinden, gaan hieraan bijdragen.

Songfestivalwethouder Said Kasmi, Gemeente Rotterdam: 'Het Songfestival in Rotterdam, live vanuit Ahoy, is een lichtpuntje om met elkaar naar uit te kijken. We zijn als gaststad optimistisch, enthousiast én realistisch. Binnen de mogelijkheden die er zijn gaan we er samen met partners het beste van maken! Laten we hopen dat dit Songfestival, dat anders zal zijn dan alle 64 voorgaande festivals, mooie nieuwe kansen biedt voor partners en ondernemers in de stad. Hoe dan ook: Rotterdam will open up again!'

Veiligheid en gezondheid

Om de veiligheid en gezondheid van iedereen die op het Eurovisie Songfestival aanwezig is maximaal te kunnen garanderen is er een uitgebreid veiligheids- en gezondheidsplan ontwikkeld. Ook is er een speciaal coronaprotocol opgesteld dat zich kan meten aan de protocollen van bijvoorbeeld de Formule 1 en de UEFA.

Artiesten en delegaties

In dit scenario kunnen alle deelnemers en hun ondersteunende delegaties nog steeds naar Rotterdam afreizen. Het maximaal aantal delegatieleden per deelnemend land is door de EBU afgeschaald. Personen afkomstig uit een land waarvoor mogelijk een reisbeperking geldt, kunnen inreizen op basis van de Uitzondering inreisverbod voor professionals uit de culturele en creatieve sector van het Ministerie van OCW.

Tickets

Alle beschikbare kaarten voor de 3 liveshows en 6 generale repetities waren vorig jaar

uitverkocht. Om de anderhalve meter ook in de zaal te kunnen garanderen zal de ruimte voor publiek in Rotterdam Ahoy afnemen. Omdat staanplaatsen niet mogelijk zijn, is besloten de vloer volledig in te richten als greenroom, waardoor ook de artiesten in de greenroom afstand van elkaar kunnen houden.

Omdat de capaciteit sterk afneemt en er nog geen zicht is op uitbreiding hiervan zal de organisatie in februari beginnen met het volledig restitueren van alle tickethouders. Vervolgens krijgen deze tickethouders een unieke code waarmee zij later exclusief toegang kunnen krijgen tot de ticketverkoop voor de shows van 2021, als publiek in de zaal mogelijk is. Het is dus niet mogelijk om tickets voor de shows te bemachtigen voor mensen die niet al een ticket hebben voor de geannuleerde shows van 2020.

Het is op dit moment nog te vroeg om in te kunnen schatten of en, zo ja, hoeveel publiek bij de shows aanwezig mag zijn. Een definitieve beslissing daarover stelt de organisatie uit tot uiterlijk medio april.