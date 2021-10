November wordt een bijzondere maand op Disney+

Disney+ is het vaste adres voor films en series van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic en Star, én exclusieve Disney+ en Star Originals. We geven je graag een overzicht van alles wat er in november te zien is.



Disney+ Day komt eraan! Op 12 november viert Disney+ feest en trakteert alle fans wereldwijd op nieuwe releases voor Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic en Star, samen met een sneak peeks van wat er nog op het programma staat op Disney+.

'20 jaar 24'… op 2 november is het 20 jaar geleden dat Jack Bauer voor het eerst de strijd aanging met de slechteriken voor LA's antiterreureenheid. Feest mee en herbekijk alle seizoenen van deze iconische serie op Disney+.

Hoe Amerika verslaafd raakte aan een leugen

DOPESICK



'Dopesick' onderzoekt hoe één bedrijf de grootste drugsepidemie in de Amerikaanse geschiedenis veroorzaakte. De serie neemt kijkers mee naar het epicentrum van Amerika's strijd tegen de verslaving aan opiaten, van de directiekamers van Big Pharma, naar een noodlijdende mijnbouwgemeenschap in Virginia, tot aan de wandelgangen van de DEA. Tegen alle verwachtingen in zullen er helden opstaan in een intense en spannende strijd tegen de lafhartige corporaties en hun bondgenoten die achter deze nationale crisis zitten. Deze unieke serie is geïnspireerd op de bestseller van Beth Macy.

12 november

A Marvel legend will rise

'SHANG-CHI AND THE LEGEND OF THE TEN RINGS'



In de nieuwste kaskraker van Marvel Studios speelt Simu Liu de rol van Shang-Chi. Hoewel Shang-Chi denkt dat hij zijn verleden achter zich heeft gelaten, moet hij de confrontatie aangaan met zijn vader, de leider van de gevaarlijke organisatie Ten Rings. In de film spelen ook Awkwafina – als Shang-Chi’s vriendin Katy, Meng’er Zhang, Fala Chen en Florian Munteanu mee, naast Michelle Yeoh als Ying Nan en Tony Leung als Xu Wenwu.

12 november

Een populair familie-avontuur

'JUNGLE CRUISE'



Vergezel de populaire Dwayne Johnson en Emily Blunt voor het avontuur van je leven in Disney's 'Jungle Cruise', een vrolijke, spannende reis door de Amazone met de grappen makende Frank Wolff en de onversaagde dr. Lily Houghton. Lily reist van Londen, Engeland naar de Amazon en huurt de twijfelachtige diensten van Frank in om haar te vervoeren op La Quila – zijn gammele, maar charmante boot. Lily wil een oude boom vinden met ongeëvenaarde geneeskrachtige kwaliteiten – wat de toekomst van de geneeskunst zou kunnen veranderen. Tijdens hun epische zoektocht ervaart het vreemde duo vele gevaren en bovennatuurlijke krachten, die zich alle verschuilen achter de verraderlijke pracht van het welige regenwoud. Maar als de geheimen van de verloren boom worden blootgelegd, wordt de inzet groter voor Lily en Frank, en hangt hun lot – en dat van de mensheid – aan een zijden draadje.

12 november

Een moderne versie van de iconische kerstklassieker

'HOME SWEET HOME ALONE'

Disney+ Original Movie



Max Mercer is een ondeugende, vindingrijke jongen die thuis is achtergebleven terwijl zijn familie de feestdagen doorbrengt in Japan. Wanneer een getrouwd koppel een onbetaalbaar erfstuk uit het huis van de familie Mercer probeert te stelen, moet Max het opnemen tegen de indringers ... Max zal alles doen om hen uit buiten te houden en dat zorgt voor hilarische situaties. Maar ondanks de absolute chaos komt Max tot het besef dat er echt geen betere plek is dan thuis. In de film schitteren onder anderen Ellie Kemper, Rob Delaney, Archie Yates en Aisling Bea.

12 november

Jeff Goldblum is terug!

'THE WORLD ACCORDING TO JEFF GOLDBLUM'

Seizoen 2



Jeff Goldblum is terug … en is nieuwsgieriger dan ooit. In dit seizoen van 'The World According to Jeff Goldblum' onthult Jeff de verrassende geheimen achter een hele reeks nieuwe thema’s. Terwijl hij een nieuwe cast van fantastische personages ontmoet – van gepassioneerde fans tot experts in levensveranderende nieuwe technologie – ontdekt Jeff hoe deze onderwerpen onze wereld hebben gevormd.

12 november

Kom al in de kerstsfeer met Hawkeye

'HAWKEYE'

Disney+ Originele serie



'Hawkeye' is een originele nieuwe serie van Marvel Studios die zich afspeelt in post-blip New York City. Ex-Avenger Clint Barton (Jeremy Renner) heeft een ogenschijnlijk eenvoudige missie: voor Kerstmis terug bij zijn familie zijn. Maar wanneer een groot gevaar uit zijn verleden opduikt, sluit Hawkeye met tegenzin een pact met Kate Bishop (Hailee Steinfeld), een 22-jarige getalenteerde boogschutter – en zijn grootste fan, om een criminele samenzwering te ontmantelen.

24 november

De Fab Four zoals je ze nog nooit zag

'THE BEATLES: GET BACK'



Geregisseerd door drievoudig Oscarwinnend filmmaker Peter Jackson ('The Lord of the Rings'-trilogie, 'They Shall Not Grow Old') is 'The Beatles: Get Back' een driedelige documentairereeks die de kijker mee terugvoert in de tijd naar de intieme opnamesessies van de band tijdens een cruciaal moment in de muziekgeschiedenis. De documentaire laat de warmte, de camaraderie en het creatieve genie zien die de nalatenschap van het iconische viertal definieerden en is samengesteld uit meer dan 60 uur aan ongeziene beelden die in januari 1969 werden gefilmd (door Michael-Lindsay Hogg) en meer dan 150 uur ongehoorde audio, allemaal briljant gerestaureerd.

'The Beatles: Get Back' is het verhaal van John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr terwijl ze hun eerste liveoptreden in meer dan twee jaar plannen. De film brengt in kaart hoe ze de 14 nieuwe nummers schrijven en repeteren die oorspronkelijk bedoeld waren voor een begeleidend livealbum. De film bevat - voor het eerst in zijn geheel - het laatste optreden van The Beatles als groep, het onvergetelijke dakconcert op Savile Row in Londen en andere nummers en klassieke composities van de laatste twee albums van de band, 'Abbey Road' en 'Let It Be'.

25 november

De meest prangende vraagstukken van vandaag

'THE PREMISE'

Originele serie



Deze serie over morele vraagstukken in ongekende tijden, gepresenteerd door BJ Novak, brengt provocerende ideeën in de actualiteit en levert driedimensionale, karaktervolle verhalen met humor en diepgang.

3 november

Een onconventionele talkshow

'THE CHOE SHOW'

Originele serie



De wereldberoemde kunstenaar David Choe zet zijn excentrieke, meelevende en ontwrichtende wereldbeeld om in een bril om het publiek een soort radicaal inlevingsvermogen in anderen te laten ervaren. Vanuit zijn ouderlijk huis neemt Choe zijn gasten mee op een reis waarin hij tegelijkertijd de motiverende interviewer en de aandachtige luisteraar is. Door het gebruik van kunst en spel neemt Choe zijn gasten mee op een reis van gemeenschappelijke emotionele ervaringen. Dankzij hun verbondenheid en persoonlijke connectie is Choe in staat om de eerlijkheid van het moment vast te leggen in zijn portretten.

24 november