Noodscenario voor Eurovisie Songfestival?

Foto: © NPO 2019

Nederland broedt op verschillende scenario's voor de organisatie van het Eurovisie Songfestival nu het coronavirus steeds meer de kop op steekt. Welke alternatieven dat zijn, is nog niet bekend.

Het coronavirus woedt volop in Europa. Het aantal besmettingen neemt elke dag toe. En zo bedreigt het virus ook de organisatie van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam.



De Nederlandse publieke omroep overweegt het opzetten van verschillende scenario's en zal dit ook overleggen met de EBU, de Europese producent van het festival.



De NPO wil de inhoud van de mogelijke scenario's niet bevestigen. Of het festival mogelijk zonder publiek uitgezonden wordt, is dus nog niet zeker. Eerder vroegen experten zich al af of het festival wel kan doorgaan. Een massapubliek uit heel Europa verzamelen in één stad lijkt geen goed idee om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Wordt ongetwijfeld vervolgd...

Bron: AD.nl



Ondertussen zijn wel al de inzendingen van Nederland en België bekend: