Non-stop nieuwe exclusieve releases in 2024 op Disney+

Disney+ bevestigt heel wat aankomende titels die volgend jaar exclusief op het streamingplatform in première gaan, waaronder FX's originele verfilming van James Clavell's bestseller 'Shōgun', de dramaserie 'Rivals' gebaseerd op de iconische roman van Jilly Cooper.

Maar ook de Britse originele actie- en avonturenserie 'Renegade Nell' van de bekroonde schrijfster en uitvoerend producent Sally Wainwright, Marvel Studios' langverwachte serie 'Echo', Lucasfilm's 'Star Wars: The Acolyte' die een blik werpt op de duistere geheimen tijdens de laatste dagen van de Hoge Republiek, plus gloednieuwe seizoenen van 'Futurama', FX's 'The Bear' en 'Welcome to Wrexham', en nog veel meer.

Europese Originele producties

Van de BAFTA-genomineerde regisseur Ben Taylor ('Sex Education') en de bekroonde schrijfster en uitvoerend producent Sally Wainwright ('Gentleman Jack', 'Happy Valley'), gaat de langverwachte Britse Original serie 'Renegade Nell' met Louisa Harland ('Derry Girls') in het voorjaar van 2024 in première. Wanneer Nell Jackson erin geluisd wordt voor moord en op de vlucht is met haar zussen, gaat ze struikroven om te overleven.

Andere bevestigde Britse Originals voor 2024 zijn onder andere het tweede seizoen van de bekroonde en Certified Fresh comedyserie 'Extraordinary' (begin 2024); 'Camden' (2024), een documentaireserie met 's werelds grootste muziekacts, waaronder uitvoerend producent Dua Lipa; de vierdelige dramaserie 'Shardlake' (2024), gebaseerd op de internationaal populaire Tudor-moordmysterieromans van C.J. Sansom, met in de hoofdrollen Arthur Hughes, Anthony Boyle en Sean Bean; 'In Vogue' (2024), een unscripted modeserie die ongeëvenaarde toegang biedt tot de inzichten van topjournalisten bij Vogue, samen met enkele van de meest invloedrijke namen in de mode, film en politiek; en de langverwachte, met sterren overladen dramaserie 'Rivals' (2024), gebaseerd op de iconische roman van Jilly Cooper, boordevol romantische verwikkelingen, seks en onvergetelijke personages.

In 2024 komen er ook nieuwe Franse Originals naar het platform, waaronder 'Kaiser Karl', die het verhaal vertelt van de opkomst van Karl Lagerfeld in de haute couturewereld in Parijs in de jaren zeventig. In 1972 wilde de 38-jarige Karl Lagerfeld de beroemdste Franse couturier worden - in een tijd waarin Yves Saint Laurent heerste in de modewereld.

Daarbovenop komen nog heel wat Europese Originals naar Disney+, waaronder de Spaanse limited dramaserie 'Cristóbal Balenciaga' (19 januari), die het verhaal volgt van een man die zijn sociale status trotseert als zoon van een naaister en een visser. Met zijn natuurlijke talent, sterke werkethiek en scherpe neus voor zaken wordt Cristóbal Balenciaga een van de meest prominente modeontwerpers aller tijden. Daarnaast gaat eind dit jaar de Original Italiaanse serie 'Raffa' (27 december) in première, geregisseerd door Daniele Luchetti en geschreven door Cristiana Farina en Barbara Boncompagni. De docuserie, geproduceerd door Fremantle, volgt het buitengewone leven van een van 's werelds grootste popcultuuriconen.

Er komen ook nieuwe APAC Originals naar de service, waaronder 'The Artful Dodger' (17 januari), dat zich afspeelt in het Australië van 1850 waar Jack Dawkins, The Artful Dodger, nu een chirurg is die nog steeds een voorliefde heeft voor misdaad, met Thomas Brodie-Sangster, David Thewlis en Maia Mitchell in de hoofdrollen.

Algemeen entertainment

Het algemene entertainment-aanbod van Disney+ blijft groeien in 2024, met de toevoeging van FX's epische dramaserie 'Shōgun' (27 feb), die zich afspeelt in Japan in het jaar 1600 aan het begin van een burgeroorlog, en een spannende nieuwe limited serie van Ryan Murphy, 'FEUD: Capote Vs. The Swans' (2024), die zich afspeelt in de high society van New York.

'Vanderpump Villa' (2024) verschijnt ook in 2024 op het platform en wordt geproduceerd door Lisa Vanderpump. De serie volgt het personeel in haar luxueuze Franse villa, die door de realityster en restaurantuitbaatster zelf werden uitgekozen, terwijl ze samenleven en samenwerken om aan alle extravagante wensen van hun welgestelde gasten te voldoen. Maar dat is nog niet alles - gebruikers kunnen ook uitkijken naar gloednieuwe mysterieseries, waaronder 'Black Cake' (verschijnt binnenkort), een familiedrama verpakt in een moordmysterie met een diverse cast aan personages in een wereldwijde setting, geïnspireerd op de bestseller van Charmaine Wilkerson; en 'Death And Other Details' (2024), waarin Imogene Scott (Violett Beane) centraal staat. Zij wordt de hoofdverdachte van een moordmysterie dat zich in een afgesloten kamer afspeelt. Om haar onschuld te bewijzen moet ze samenwerken met een man die ze veracht - Rufus Cotesworth (Mandy Patinkin), 's werelds grootste detective.

Boekenliefhebbers kunnen ook uitkijken naar twee spannende verfilmingen; de verfilming van 'We Were the Lucky Ones' (2024), gebaseerd op Georgia Hunter's New York Times bestseller, is een limited serie geïnspireerd op het ongelooflijke waargebeurde verhaal van een Joodse familie die gescheiden werd aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, maar vastbesloten was om te overleven en zich te herenigen. En 'Interior Chinatown' (2024), gebaseerd op het gelijknamige boek dat bekroond is met de National Book Award, volgt het verhaal van Willis Wu, een achtergrondpersonage dat vastzit in een politieprocedure en zijn weg probeert te vinden in het grotere verhaal. Onderweg ontdekt hij geheimen over de vreemde wereld waarin hij leeft en de verzwegen geschiedenis van zijn familie.

FX's veelgeprezen bekroonde hitserie 'The Bear'(2024) en de Emmy®-genomineerde docuserie 'Welcome to Wrexham' (lente 2024) werden beide hernieuwd voor een derde seizoen en zullen in 2024 terugkeren naar Disney+.

Marvel Studios

Marvel Studios' 'Echo' komt uit op 10 januari 2024, met alle afleveringen meteen beschikbaar. De serie vertelt het verhaal van Maya Lopez, wiens meedogenloze gedrag in New York City haar achtervolgt naar haar geboortestad. Ze moet haar verleden onder ogen zien te komen, opnieuw contact maken met haar Inheems-Amerikaanse roots en de betekenis van familie en gemeenschap omarmen als ze ooit vooruit hoopt te komen.

Marvel-fans kunnen ook uitkijken naar de langverwachte serie 'Agatha: Darkhold Diaries' in 2024, met Kathryn Hahn in haar door de fans geliefde rol van Agatha, de Darkhold-lezer van Westview.

De nieuwe Disney+ Original animatieserie van Marvel Studios 'X-Men '97' komt ook naar het platform in 2024.

Lucasfilm

'Star Wars: The Acolyte' gaat in 2024 in première op Disney+. De serie is een mysterie-thriller die kijkers meeneemt naar een sterrenstelsel met mysterieuze geheimen en opkomende duistere krachten tijdens de laatste dagen van de Hoge Republiek. Een voormalige Padawan herenigt zich met haar Jedi Master om een reeks misdaden te onderzoeken, maar de krachten waarmee ze worden geconfronteerd zijn gevaarlijker dan ze ooit verwacht hadden.

'Star Wars: Skeleton Crew' vertelt het verhaal van vier kinderen die verdwaald zijn in de oneindigheid van het sterrenstelsel en de weg naar huis proberen te vinden. Deze serie komt in 2024 naar Disney+.

National Geographic

Geïnspireerd door de wereld van Disney en Pixar's 'A Bug's Life' brengt de nieuwe Disney+ Original serie van National Geographic, 'A Real Bug's Life' (24 januari), een ongelooflijk avontuur dat zich afspeelt in de werelden van negen verschillende micro-insecten, waar de krachten van de natuur zich afspelen op een miniatuurschaal en waar kleine wezens vertrouwen op verbazingwekkende krachten en buitengewone allianties om elke dag te overleven.

'Queens' (begin 2024), verteld door Angela Bassett ('Black Panther: Wakanda Forever', 'The Flood', 'Good Night Oppy'), volgt matriarchaten en vrouwelijke leiders over de hele wereld om een verhaal te vertellen over opoffering en veerkracht, maar ook over vriendschap en liefde.

Disney Branded Television

Je favoriete monsters keren ook terug naar Disney+ met een tweede seizoen van 'Monsters at Work' (2024), en het iconische duo van supergenie Lunella Lafayette en Devil Dinosaur keert terug met een tweede seizoen van 'Marvel's Moon Girl and Devil Dinosaur' (2024).

Jongere kijkers kunnen ook uitkijken naar 'Disney Junior's Ariel' (2024), en ook gloednieuwe seizoenen van 'Marvel's Spidey and his Amazing Friends' (S3, 2024), 'SuperKitties' (S2, 2024) en 'Mickey Mouse Funhouse' (S3, 2024) die in 2024 naar Disney+ komen.

Terugkerende series

Disney+-abonnees kunnen in 2024 uitkijken naar de nieuwste seizoenen van hun favoriete langlopende series, waaronder 'Futurama' die later in 2024 terugkeert met een twaalfde seizoen vol gloednieuwe avonturen van Fry, Bender en Leila.

Al deze titels vervoegen zich bij de nieuwkomers van deze maand die al beschikbaar zijn op de streamingservice, waaronder Harrison Ford's comeback als Indiana Jones in Lucasfilm's 'Indiana Jones and the Dial of Destiny', de terugkeer van de geliefde franchise 'Percy Jackson and the Olympians', gebaseerd op de bestseller van Disney Hyperion's boekenreeks door de bekroonde auteur Rick Riordan; en ook een breed scala aan kerstspecials voor het hele gezin, waaronder 'The Santa Clauses', 'Dashing Through The Snow' en 'Diary of a Wimpy Kid: Cabin Fever'; in aanvulling op klassiekers zoals 'The Muppets Christmas Carol', 'Home Alone' en 'Die Hard', die zijn 35e verjaardag viert.