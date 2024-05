Noel Gallagher in nieuwe Disney+ Original serie 'Camden'

Disney+ heeft bevestigd dat Noel Gallagher te zien zal zijn in de documentaireserie 'Camden' die op 29 mei exclusief op Disney+ in première gaat.

Gallagher voegt zich bij de eerder aangekondigde line-up met een aantal van 's werelds grootste muziekacts, waaronder Executive Producer Dua Lipa, Coldplay's Chris Martin, Little Simz, Yungblud, Questlove, Pete Doherty en Carl Barat van The Libertines, Mark Ronson, Nile Rodgers, Boy George, Suggs van Madness, Black Eyed Peas, Soul II Soul's Jazzie B, Chuck D, Eliza Rose, Lauren Laverne en Sister Bliss van Faithless.

'Camden' verkent het kloppende muziekhart van de Britse hoofdstad en onthuld de niet eerder vertelde verhalen over hoe de levens en carrières van iconische wereldsterren door deze Londense buurt zijn beïnvloed. Archiefbeelden, observaties en interviews vertellen de rijke geschiedenis van Camden. Beroemde muzikanten van over de hele wereld halen herinneringen op aan de buurt: van hun eerste optredens tot uitverkochte zalen en hoogte- en dieptepunten uit het uitgaansleven en hun jeugdige ontdekkingstocht in de muziekwereld.

De originele serie wordt geproduceerd door Lightbox, het productiebedrijf dat is opgericht door de Oscar-winnende producent Simon Chinn en de Emmy-winnende producent Jonathan Chinn in samenwerking met Day One Pictures, het productiebedrijf dat mede is opgericht door Amy Winehouse's oorspronkelijke manager Nick Shymansky en Radical22. Asif Kapadia is de regisseur van de serie. De regisseurs van de afleveringen zijn Toby Trackman, Yemi Bamiro en Sarah Lambert. Gaby Aung is serieproducent. Uitvoerende producenten zijn Simon Chinn, Jonathan Chinn en Suzanne Lavery voor Lightbox, Nick Shymansky, Jasper Waller-Bridge en Ben Friedman voor Day One Pictures en Dua Lipa en Dukagjin Lipa voor Radical22.