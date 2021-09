'No Responders Left Behind' vanaf zaterdag op Discovery

De bijna drieduizend doden die twintig jaar geleden vielen bij de aanslag op het World Trade Center waren beslist niet de enige slachtoffers van de aanslag. In de dagen en zelfs jaren erna bleken talloze hulpverleners te kampen met serieuze klachten die ze hadden opgelopen tijdens het inademen van de zeer giftige rook.

Velen raakten ernstig ziek, verloren hun werk en huis of overleden aan verschillende vormen van kanker. John Feal, een van de hulpverleners die zelf zijn voet verloor, spande een zaak aan tegen de staat voor financiële steun en compensatie voor deze vergeten groep helden. Hij kreeg hierbij hulp van komiek en 'The Daily Show'-presentator Jon Stewart en de zieke 9/11-hulpverlener Ray Pfeifer die met zijn drieën onvermoeibaar streden om een wet aangenomen te krijgen die langdurige compensatie garandeerde.

De aangrijpende documentaire 'No Responders Left Behind' volgt deze even historische als heroïsche strijd die in 2005 begon en tot en met 2020 duurde.

John Feal werd het gezicht van de vergeten groep hulpverleners die aanvankelijk amper steun kreeg. Feal kwam ze tegen tijdens praatgroepen waarbij hij zelf zijn eigen ellende probeerde te vergeten en hoorde de meest schrijnende gevallen. Zoals dat van Kenny Anderson die als politieagent op de rampplek was geweest en al vanaf de derde dag een nare hoest ontwikkelde die daarna vijf jaar lang duurde, elke dag zelfs in zijn slaap. Deze hoest werd bekend als de ‘World Trade Center cough’ waar veel hulpverleners mee kampten. Niet gek als je bloot wordt gesteld aan zoveel giftige stoffen, vindt Ray Pfeifer. 'Eén giftige stof geeft je jaren later klachten, maar wat als je te maken krijgt met een mix van 2500 verschillende chemicaliën? We waren gewoon laboratorium-ratten.'

Feal richtte de FealGood Foundation op om financiële steun te krijgen voor de zieke hulpverleners. Want ziek zijn in Amerika is zelfs voor mensen die verzekerd zijn een dure grap. Een eerste MRI-scan wordt vaak nog wel vergoed, maar wat als je er meerdere moet ondergaan? Of als je dagelijks 32 pillen moet slikken, zoals hulpverlener Ken George die kampt met klachten aan onder meer zijn hart, maag en longen. In 2005 komt er een wet die financiële compensatie biedt, maar de wet heeft maar een looptijd van vijf jaar. Zonder de tomeloze inzet van Feal en zijn team, zou alles in 2010 vervallen. Met de juiste media-inzet weet hij aandacht te blijven vragen, zodat de groep na twintig jaar nog steeds niet vergeten is.

