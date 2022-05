'Night Sky' gaat vrijdag in première op Prime Video

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/amazon Prime Video 2022

Prime Video presenteert de officiële trailer voor 'Night Sky', het aankomende science fiction drama van Amazon Studios en Legendary Television, met in de hoofdrollen Academy Award® winnaars Sissy Spacek ('The Old Man and The Gun') en J. K. Simmons ('Being the Ricardos'), Chai Hansen ('The Newsreader'), Kiah McKirnan ('Mare of Easttown'), Julieta Zylberberg ('The Invisible Look'), Rocío Hernández ('La caída') en Adam Bartley ('Longmire').