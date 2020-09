Nieuwe zesdelige tv-serie over wilde natuur in Europa op National Geographic

Op 9 september start om 21.00 uur in Nederland de nieuwe natuurserie 'Europe's New Wild' op National Geographic. De serie vertelt het verhaal van de spectaculaire heropleving van de natuur in Europa's meest gevarieerde en adembenemende landschappen.

De eerste aflevering is ingesproken door Prinses Laurentien, special advisor van Rewilding Europe.

Europa staat bekend om zijn rijke cultuur en bruisende steden, maar de meeste mensen realiseren zich niet hoe divers en spectaculair de natuur en landschappen zijn. Veel kijkers van Europe's New Wild zijn voor het eerst getuige van deze wilde kant van Europa.

De wisent (Europese bizon) die terugkeert naar de zuidelijke Karpaten in Roemenië, gieren die in steeds grotere aantallen de lucht in gaan in het Rodopegebergte van Bulgarije en de Marsicaanse bruine beren die zich vlakbij Rome thuis voelen. Europe's New Wild laat in zes afleveringen zien hoe wilde dieren terugkeren en floreren, soms op de meest onverwachte plaatsen en dichterbij dan veel mensen denken.

Prinses Laurentien

De première in Nederland gaat van start met de aflevering over de terugkeer van wisenten in Europa, speciaal ingesproken door Prinses Laurentien, die sinds de oprichting betrokken is bij Rewilding Europe. 'Ik vond het geweldig om te doen! Je wordt helemaal trots op Europa als je naar de afleveringen kijkt. En het laat zien dat we ook in onze moderne maatschappij wilde natuur kunnen hebben waar we allemaal van kunnen genieten, zonder er ver voor op reis te gaan.'

Natuur op eigen benen

Veel van de beelden zijn opgenomen in de gebieden van Rewilding Europe, een organisatie die op grote schaal werkt aan meer wilde natuur in Europa. ''Europe's New Wild' geeft een unieke inkijk in hoe iconische diersoorten terugkeren, waarvan veel mensen niet eens weten dat ze in Europa horen', zegt Frans Schepers, Algemeen Directeur van Rewilding Europe. De serie laat ook zien hoe we kunnen leren om weer samen te leven met wilde dieren in onze omgeving. Daarnaast demonstreren de afleveringen hoe veerkrachtig de natuur is en hoe deze kan en zal terugveren als we daar de ruimte voor geven. En dat is noodzakelijk, want grootschalig natuurherstel is het antwoord op het tegengaan van de effecten van klimaatverandering en herstel van biodiversiteit, volgens Rewilding Europe. 'De natuur is onze beste bondgenoot.'

Nederlands perspectief

Ook in een klein land als Nederland is grootschalig natuurherstel belangrijk, en juist in een vruchtbare delta als die van ons is veel mogelijk. Ruimte voor de rivier, de positieve effecten van natuurlijke begrazing, de terugkeer van bever, zeearend en wolf, een dynamisch kustbeheer - het zijn maar enkele voorbeelden van wat er reeds is bereikt.

Productie

De serie is een samenwerking tussen Rewilding Europe en National Geographic. De serie is mede-geproduceerd door Off the Fence Productions en Bonne Pioche Television, en tot stand gekomen door National Geographic, WWF Nederland, de Nationale Postcode Loterij en Canon Europe. 'Europe's New Wild' wordt uitgezonden in meer dan 45 talen in meer dan 160 landen.