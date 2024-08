Nieuwe topperformers bij de VMAS 2024: Lenny Kravitz, LIZA, Benson Boone en Halsey

MTV kondigt vandaag aan dat Benson Boone, Halsey, Lenny Kravitz en LISA zich aansluiten bij de groeiende lijst van top performers tijdens de VMAs van 2024. Op woensdag 11 september om 20.00 uur lokale tijd zijn de VMAs live te zien vanuit de UBS Arena in New York.

Nederlandse fans kunnen de show live en exclusief bekijken op donderdag 12 september vanaf vanaf 02.00 uur ‘s nachts op MTV, na de start van de pre-show om 00.30 uur.

Lenny Kravitz

Lenny Kravitz, de rocklegende die al vier GRAMMY®’s op zijn naam heeft staan, zal zijn langverwachte terugkeer naar de VMAs maken en gaat voor het eerst in meer dan 25 jaar LIVE optreden. Kravitz betoverde MTV-fans voor het eerst in 1993 met zijn single 'Are You Gonna Go My Way' en won datzelfde jaar ook een Moon Person voor 'Best Male Video'. Zijn laatste optreden op het legendarische VMAs-podium was in 1998, waar hij gitaar speelde naast Madonna tijdens een spectaculair optreden van 'Ray of Light'. Als een van de meest toonaangevende rockmuzikanten van de laatste drie decenia, heeft Kravitz ruim 40 miljoen albums verkocht. Onlangs heeft hij zijn 12e studioalbum Blue Electric Light uitgebracht. Zijn single 'Human', waar hij op zichzelf reflecteert, is dit jaar genomineerd voor 'Best Rock'.

Katy Perry

Katy Perry is uitgegroeid tot een icoon in de popcultuur en heeft indrukwekkende cijfers behaald in haar carrière, zoals 115 miljard streams en meer dan 27 miljard weergaven op verschillende platforms. Ook heeft ze wereldwijd meer dan 70 miljoen albums verkocht. Ze is een van de vijf artiesten van de RIAA (Recording Industry Association of America) die de ‘100 Million Certified Songs’-club hebben bereikt, en heeft zes singles en één album met de felbegeerde ‘Diamond’-certificering. Daarom ontvangt Katy Perry dit jaar de ‘Video Vanguard Award’.

LISA

Wereldster en wereldberoemde rapper, zanger, danser en stijlicoon LISA zal haar solodebuut maken op het hoofdpodium van MTV na haar wereldwijde hitsingle 'Rockstar' en haar nieuwste single 'New Woman', die is uitgebracht in samenwerking met Rosalia. Ze maakte geschiedenis bij de VMAs in 2022 als de eerste solo vrouwelijke K-popster en Koreaanse solist die won, en markeerde ook BLACKPINK’s debuut bij de awardshow waar ze een adembenemende uitvoering van de hit 'Pink Venom' gaven. LISA is dit jaar 4x genomineerd, waaronder 'Best K-pop' en 'Best Choreography', onder andere voor haar single, 'Rockstar'. Ze hoopt haar tweede Moon Person mee naar huis te kunnen nemen

Benson Boone

Hitproducer Benson Boone is bij de VMAs te zien met zijn eerste liveoptreden. Hij heeft een recordjaar met het meest gestreamde nummer van de eerste helft van 2024: 'Beautiful Things'. Deze hit van het debuutalbum Fireworks and Rollerblades (Warner Records) heeft meer dan 2 miljard streams. Boone kondigde onlangs extra data aan voor zijn uitverkochte wereldtournee met dezelfde naam en opende eerder deze zomer voor Taylor Swift | The Eras Tour in Londen in Wembley Stadium. De MTV PUSH-artiest die voor de eerste keer is genomineerd voor de VMAs hoopt zijn eerste Moon Person mee naar huis te nemen. Boone is genomineerd in drie categorieën, waaronder 'Best New Artist' en 'Best Alternative'.

Halsey

De multi-platinum, hitlijstaanvoerderende en voor de 14e keer VMAs-genomineerde Halsey zal dit jaar terugkeren naar het VMAs podium om een nieuw nummer van haar aankomende album te performen. Halsey won voor het laatst een Moon Person voor 'Best K-Pop' met BTS in 2019 toen ze genomineerd was voor 'Artist of the Year'. Eerder deze zomer bracht Halsey haar nummers 'Lucky' en 'Lonely is the Muse' uit.

MTV VMAs

De MTV VMAs beloont muziek en artiesten die het afgelopen jaar de muziekindustrie hebben getransformeerd. Van de genomineerden neemt Taylor Swift de leiding met 10 nominaties, gevolgd door Post Malone (9); Ariana Grande, Eminem en Sabrina Carpenter (6); Megan Thee Stallion en SZA (5) en LISA, Olivia Rodrigo en Teddy Swims (4).

Fans kunnen tot vrijdag 30 augustus stemmen op hun favorieten in 15 genderneutrale categorieën, inclusief de felbegeerde 'Video of the Year' door te stemmen op vote.mtv.com. Gedurende de show is het mogelijk om nog te stemmen voor 'Best New Artist'.