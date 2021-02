Nieuwe serie 'Undercover Billionaire: Comeback City' op Discovery

Zakenman Glenn Stearns keert terug naar het plaatsje Erie waar hij in het eerste seizoen van 'Undercover Billionaire' in 90 dagen de succesvolle business Underdog BBQ opbouwde.

In de nieuwe serie 'Undercover Billionaire: Comeback City' is hij terug met een nieuwe missie: noodlijdende ondernemers helpen die op het punt staan failliet te gaan. Toen corona de economie een dreun gaf, werd Glenn door enkele ondernemers uit Erie benaderd met de vraag om hulp. Daar kon hij geen nee tegen zeggen en daarom gaat hij nu in elke aflevering aan de slag met een van deze bedrijven.

Nadat hij eerst hun business geanalyseerd heeft en de mogelijkheden tot verbetering, werkt hij daarna mee om het tij in 27 dagen te keren. Dat is het aantal dagen waarvoor de gemiddelde onderneming in Amerika aan geldreserve heeft. Glenn is van mening dat als een bedrijf het niet kan verbeteren in die tijd, dat het dan nooit zal lukken.

'Undercover Billionaire: Comeback City', vanaf zondag 28 februari om 20.30 uur op Discovery.