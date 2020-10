Nieuwe serie 'Tiny House, Big Living' op TLC

Wie niet groot kan wonen, moet slim zijn. Met huizenprijzen die maar blijven stijgen, wordt het steeds gebruikelijker om kleiner te gaan wonen. Maar hoe pak je dat aan?

Het nieuwe programma 'Tiny House, Big Living' laat zien dat je met weinig vierkante meters heel goed een ruime woning kunt maken die van alle gemakken is voorzien.

Zo zien we in de eerste aflevering de jonge Sterling die als model werkt in LA en zich daar geen groot appartement kan veroorloven. Daarom bouwt hij bij zijn ouders in de tuin een mini-huis op wielen dat hij makkelijk naar LA kan verplaatsen of naar andere plekken mocht zijn modellenwerk dat vereisen. Het totale oppervlak van dit tiny house is 35 vierkante meter, maar daar stopt hij wel alles in dat een huis nodig heeft, en zelfs een dakterras! Met een handig bed dat naar boven getakeld kan worden en slimme schuifdeuren kan hij verrassend veel kwijt op dit kleine oppervlak. En door de vele ramen die hij plaatst voel je je geen moment opgesloten.

Wie het resultaat aan het einde bekijkt, zou zich bijna afvragen waarom we eigenlijk zulke grote huizen nodig hebben. Less is more!

'Tiny House, Big Living', vanaf woensdag 7 oktober om 17.00 uur elke werkdag op TLC.