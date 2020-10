Nieuwe serie met Kristen Bell 'The Woman in the House' op Netflix

Anna's (Kristen Bell) hart is gebroken en sindsdien is elke dag hetzelfde. Ze ziet de wereld aan haar voorbijgaan. Wanneer er een knappe buurman tegenover haar komt wonen, begint Anna licht aan het einde van de tunnel te zien.

Totdat ze opeens getuige is van een gruwelijke moord… Maar is ze dat wel? 'The Woman in the House' is een achtdelige serie van Gloria Sanchez Productions met Kristen Bell ('The Good Place', 'Veronica Mars') als uitvoerend producent en in de hoofdrol.

Rachel Ramras, Hugh Davidson en Larry Dorf ('Mike Tyson Mysteries', 'Nobodies') zijn de makers en co-showrunners van de serie.

Will Ferrell, Jessica Elbaum en Brittney Segal produceren de serie voor Gloria Sanchez Productions ('Dead To Me', 'Hustlers', 'Booksmart').

Marti Noxon ('Buffy the Vampire Slayer', 'Sharp Objects') is creatief adviseur van de serie.