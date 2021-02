Nieuwe serie 'Homestead Rescue: Raney Ranch' op Discovery

Jarenlang hielpen de Raneys andere homesteaders met het opknappen van hun vervallen onderkomens in de wildernis van Alaska.

In de nieuwe serie 'Homestead Rescue: Raney Ranch' is het tijd voor hun grootste operatie ooit: het herbouwen van hun eigen homestead. Marty Raney wil een nieuw onderkomen bouwen boven op een cliff van 100 meter hoog, omdat daar meer zon is – cruciaal als je in het koude Alaska woont en ook afhankelijk bent van zonne-energie. Maar het project is nog groter, want uiteindelijk wil hij samen met zijn vrouw Mollee en zijn kinderen een volledige zelfvoorzienende homestead bouwen voor meerdere generaties na hem.

Ze hebben maar vijf weken de tijd, omdat ze daarna weer klussen hebben bij noodlijdende bewoners in het afgelegen Alaska. Een aangeschafte houtzaagmolen moet het werk makkelijker maken, maar er is een klein probleem: ze moeten het 3500 kilo wegende gevaarte eerste over de snelstromende rivier krijgen. De altijd optimistische Marty durft de klus wel aan, maar lijkt zich dit keer te verkijken op deze levensgevaarlijke onderneming.

'Homestead Rescue: Raney Ranch', vanaf vrijdag 12 februari om 21.30 uur op Discovery.