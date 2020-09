Nieuwe serie 'Hell Heroes' op Discovery

Helikopters kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Voor het vervoer van vracht naar plekken die moeilijk bereikbaar zijn tot het uitvoeren van lastige werkzaamheden hoog in de lucht.

In de nieuwe serie 'Heli Heroes' volgen we het heldhaftige werk van de bemanning van deze praktische vliegmachines. Zo zien we onder meer hoe een helikopter gevaarlijk onderhoudswerk doet aan hoogspanningskabels. Eén verkeerde beweging en de machine komt vast te zitten in de elektriciteitsdraden.

Ook vliegen we mee tijdens het belangrijke werk van een traumahelikopter en mogen we mee op missie met een gevechtshelikopter.

'Heli Heroes', vanaf donderdag 1 oktober om 15.15 uur op Discovery.