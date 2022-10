Nieuwe serie 'Find It, Fix It, Flog It' op Discovery

Het opknappen van oude items hebben we vaker gezien op tv, maar creatievelingen Simon O'Brien en Max McMurdo tillen het restaureren naar een nieuw niveau. Zij brengen oude voorwerpen niet zomaar terug naar hun originele staat, maar maken er soms ook een heel nieuw product van.

Zo vormt Simon een oude koperen boiler om tot stijlvolle plafondlamp en bouwt Max van een motorzijspan een heuse eenpersoonsboot.

In de nieuwe serie 'Find It, Fix It, Flog It' zien we hoe de twee te werk gaan. Ze gaan langs bij verzamelaars van oude spullen om elk steeds twee items mee te nemen die ze daarna onderhanden nemen, samen met hun team van restaurateurs. Doel is niet alleen om er iets moois en creatiefs van te maken, maar ook iets wat weer geld oplevert dat vervolgens terugvloeit naar de eerdere eigenaar.

Tussen Max en Simon woedt ondertussen de strijd wie de meeste winst maakt met zijn restauraties. Wordt het Max die een oude Moped uit de jaren zeventig weer aan de praat probeert te krijgen of Simon die een houten slee uit de jaren vijftig een kerstmis-upgrade geeft? Beide creatievelingen genieten zichtbaar van hun werk en winnen dus eigenlijk altijd.

'Find It, Fix It, Flog It', vanaf maandag 10 oktober op werkdagen om 19.30 uur op Discovery.