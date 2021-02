Nieuwe serie 'Filthy House SOS' op TLC

Foto: TLC - © Discovery Benelux 2021

Een huis vol rotzooi, etensresten en krioelende insecten. Sommige huizen zijn zo smerig dat drastisch ingrijpen noodzakelijk is.

Laat dat nu net de missie zijn van Jon en Brennan in de nieuwe serie 'Filthy House SOS'. In drie dagen probeert het duo deze verwaarloosde woningen om te toveren tot een leefbare plek. Om deze extreme taak te volbrengen, pakken ze het dan ook extreem aan: ze verblijven namelijk drie dagen in het huis waar de meeste mensen het nog geen seconde zouden uithouden.

Tussen de bende en de stank. Jon en Brennan hopen dat met het opruimen van het huis het uitzichtloze leven van de vaak wanhopige bewoners ook een positieve impuls krijgt. Jon en Brennan maken daarom niet alleen schoon, maar geven ook schoonmaaktips en informatie over hygiëne aan de bewoners. Zo krijgen ze een frisse start voor een opgeruimde toekomst.

'Filthy House SOS', vanaf dinsdag 9 februari om 20.30 uur op Discovery.