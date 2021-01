Nieuwe serie 'Born Mucky: Life On The Farm' op Discovery

De Engelse countryside ziet er prachtig en idyllisch uit: uitgestrekte weilanden met grazend vee of tarwe zover het oog kan zien. Maar het boerenleven is niet alleen maar romantiek.

Met de voedselprijzen onder druk en steeds extremere weersomstandigheden, is het ook voor de Engelse boer hard werken met veel onzekerheid. Toch kozen boerenzonen Ally, Tom en Ian ervoor om het werk in het familiebedrijf over te nemen toen hun vaders ermee stopten.

Zij vertegenwoordigen de nieuwe generatie boeren van Engeland en staan centraal in de nieuwe serie 'Born Mucky: Life On The Farm'. De drie boeren hanteren allemaal een verschillende werkwijze, maar één ding hebben ze gemeen: ze geven nooit op.

'Born Mucky: Life On The Farm', vanaf woensdag 27 januari om 20.30 uur op Discovery.