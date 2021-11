Nieuwe serie '1000-lb Sisters' op TLC

De strijd voor een minder zwaar leven is voor de zussen Amy en Tammy Slaton nog niet gestreden. Ooit wogen de twee samen meer dan 450 kilo, maar na de succesvolle operatie van Amy ging daar al heel wat vanaf.

Nu is het de beurt aan Tammy die meer moeite heeft om af te vallen en daarom besluit om naar een kliniek te gaan tegen eetverslaving. Maar houdt ze dat wel vol? En wat betekent de nieuwe liefde van Tammy voor haar proces? Relaties hebben haar in het verleden niet erg geholpen tijdens het afvallen, dus haar familie maakt zich er wel zorgen over. De problemen voor Amy zijn ook nog niet voorbij. Niet alleen heeft ze de zorg voor haar zwaardere zus die naast haar woont, ze heeft zelf onlangs een baby gekregen waar ze ook alle aandacht voor nodig heeft. Kan ze de stress nog allemaal aan? Ondertussen is ook hun broer Chris bezig om af te vallen. Hij was op het juiste gewicht gekomen voor een cruciale maagverkleining, maar kampte onlangs met een terugslag. Heeft hij zijn kansen nu definitief verspeeld?

'1000-lb Sisters', vanaf maandag 22 november t/m maandag 14 februari om 21.30 uur bij TLC.