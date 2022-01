Nieuwe reeks van '90 Day: The Single Life' op TLC

Ze hebben de hoop nog niet opgegeven en zijn klaar voor een nieuw liefdesavontuur. Zeven bekende singles uit het programma '90 Day Fiancé' laten hun gestrande relaties achter zich en richten hun blik op een nieuwe romantische toekomst.

Onder hen oude bekende Jesse uit Amsterdam. Zijn roerige relatie met de oudere Darcey uit Amerika ging de hele wereld over, maar inmiddels heeft hij zijn oog laten vallen op Jeniffer, het Colombiaanse model dat ook al eerder in het programma te zien was toen ze trouwde met Tim. Wordt dit hun succesvolle herkansing?

Een opvallende single op de datingmarkt is Debbie, de moeder van '90 Day'-deelnemer Colt. Nu haar zoon getrouwd is met Vanessa wil de 69-jarige weduwe ook wel weer eens verliefd worden. Maar de datingwereld is aardig veranderd sinds haar laatste afspraakje 40 jaar geleden. Kan ze de man van haar dromen vinden?

Ook Big Ed is terug op het liefdestoneel en probeert met een nieuwe coupe en een nieuwe strategie de ware liefde te vinden. Net als Syngin die na de scheiding van Tania besluit naar de andere kant van het land te verhuizen om helemaal opnieuw te starten en hopelijk zijn echt soulmate te vinden. Voor Natalie gaat ook een hele nieuwe wereld open nu ze na de breuk met Mike verhuisd is van het stadje Sequim in Washington naar het zonnige Florida op zoek naar een warme relatie. Ze komt er alleen achter dat de datingwereld in Amerika heel anders is dan in haar geboorteland Oekraïne.

De 30-jarige Stephanie, die anderhalf jaar geleden brak met Erika en terugkeerde van Australië naar Amerika, wil ook niet langer meer alleen zijn. Ze identificeert zich als biseksueel en probeert haar geluk te beproeven met het daten van zowel mannen als vrouwen. Maar het vinden van de ware is ook voor haar geen makkelijke opgave.

'90 Day: The Single Life', vanaf vrijdag 7 januari om 22.30 uur op TLC.