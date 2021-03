Nieuwe Original film 'Cherry' vanaf vrijdag op Apple TV+

'Cherry' volgt de wilde levensweg van een vrijgevochten jongeman uit Ohio die de liefde van zijn leven ontmoet, maar het risico loopt haar te verliezen door een reeks slechte beslissingen en uitdagende levensomstandigheden.

'Cherry' is geïnspireerd door de succesvolle gelijknamige roman. In de hoofdrol zie je Tom Holland als een vrijgevochten personage vanaf hij de universiteit verlaat, ovet zijn legertijd in Irak als arts en ondertussen met in het achterhoofd zijn enige ware liefde , Emily (Ciara Bravo).

Wanneer Cherry als oorlogsheld naar huis terugkeert, vecht hij tegen de demonen van niet-gediagnosticeerde PTSS en raakt hij verslaafd aan drugs, waarbij hij zichzelf omringt met een allegaartje van verdorven buitenbeentjes. Cherry komt financiëel aan de grond te zitten en gaat bankovervallen plegen om zijn verslaving te financieren. Hierdoor loopt zijn relatie met Emily op de klippen.

'Cherry' wordt op een gedurfde, duistere manier in beeld gebracht door de visionaire regisseurs Anthony en Joe Russo. Het werd een duister, humoristisch en onconventioneel coming-of-age-verhaal van een man op een universele zoektocht naar een doel en menselijke connectie.

'Cherry', vanaf vrijdag 12 maart beschikbaar op Apple TV+.