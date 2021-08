Nieuwe documentaire-serie '9/11: One Day in America' op National Geographic

In samenwerking met het 9/11 Memorial & Museum, biedt de zesdelige documentaire-serie '9/11: One Day in America' een diepgaande en aangrijpende kijk op de tragische gebeurtenissen van 11 september 2001, dit jaar 20 jaar geleden.

Hierbij worden nooit eerder vertoonde archiefbeelden getoond en vertellen overlevenden hun verhalen in eerste persoon.

Ter nagedachtenis aan de aanslagen op 11 september 2001 in New York City, Washington DC en Pennsylvania, dit jaar 20 jaar geleden, brengt National Geographic '9/11: One Day in America' in première. Het is een zesdelige documentaire-serie die de gebeurtenissen van die dag - soms van minuut tot minuut – beschrijft aan de hand van aangrijpende verhalen van eerste hulpverleners en overlevenden die er op dat moment waren.

'9/11: One Day in America' is een documentaire-serie over de gebeurtenissen van 11 september, geproduceerd in officiële samenwerking met het 9/11 Memorial & Museum. De serie is ontwikkeld en uitvoerend geproduceerd door Emmy® Award-winnende filmmaker 72 Films ('Inside North Korea's Dynasty') en Emmy en Academy Award®-winnende uitvoerende producenten Dan Lindsay en T.J. Martin ('LA 92', 'Undefeated').

De documentaire- serie '9/11: One Day in America' is vanaf 29 augustus t/m 1 september, elke avond om 21.00 uur te zien op National Geographic. Op 11 september herhaalt National Geographic ook de nieuwe documentaire-serie vanaf 19.00 uur.

Met een filmische benadering van het maken van documentaires wordt de kijker ondergedompeld in het archief en de getuigenissen van degenen die deze gebeurtenissen 20 jaar geleden meemaakten. Vanaf het moment dat de New York City Fire Department (FDNY) en de New York Police Department (NYPD) voor het eerst werden opgeroepen op de plaats van het World Trade Center, tot de verwoestende momenten van de crash en de chaos die daarop volgde die ochtend van september. National Geographic volgt de tijdlijn van die dag door middel van opmerkelijke archiefbeelden en foto's, vastgelegd door journalisten en omstanders.

Het archief bevat nooit eerder vertoonde momenten, zoals: beelden die gemaakt zijn vanuit de torens, appartementen of straten in de buurt vlak nadat de vliegtuigen insloegen, het triagegebied in de allereerste stadia na de aanslag en intieme reddingsmissies tijdens die angstaanjagende dag.

De serie duurt in totaal 7 uur, waarbij de eerste aflevering van de serie de lengte van een documentaire bereikt. De eerste aflevering, 'First Response' ging op 11 juni in première op het Tribeca Film Festival als een officiële selectie. De serie is ook een officiële selectie van AFI DOCS en het Sheffield International Documentary Festival. Om deze docuserie te maken, heeft het filmteam 951 uur aan archiefmateriaal doorzocht – waarvan sommige fragmenten nog nooit eerder vertoond – om een meeslepend en emotioneel geladen zeven uur durend verslag te maken van van die noodlottige dag, 20 jaar geleden. Het biedt een uitgebreide en intieme kijk op hoe de tragische gebeurtenissen van die dag zoveel levens hebben beïnvloed. De docuserie legt de heldhaftige daden vast van onbaatzuchtige en moedige vreemden die elkaar, tegen elke prijs, redden. Ook onthult het de triomf van de menselijke psyche wanneer deze ongelooflijk op de proef wordt gesteld.

'We herinneren ons allemaal precies waar we waren op 11 september 2001. Te midden van de tragedie, de chaos en het verdriet herinneren we ons ook de ongelooflijke heldendaden, de onbaatzuchtigheid en de menselijkheid die die dag te zien waren', zei Courteney Monroe, president van National Geographic Content. 'Met deze serie willen we deze verhalen vereeuwigen en nalatenschap van authentieke en krachtige verhalen, die een diepere betekenis geven aan belangrijke historische gebeurtenissen, voortzetten.'

Elke aflevering van de serie schijnt licht op de heldendaden naar aanleiding van de gebeurtenissen op 11 september. Mensen die hun leven riskeerden om de mensen om hen heen te redden, vertellen hun ervaringen. Van eerstehulpverleners tot werknemers in het World Trade Center tot aan de barmhartige Samaritanen die toekeken hoe de gebeurtenissen zich ontvouwden, ze delen hun ervaringen – en sommigen voor de eerste keer.

De getuigenissen bevatten die van de eerste FDNY-chef, die op de ochtend van 11 september aankwam bij het World Trade Center, een brandweerman die ontsnapt uit de noordelijke toren net voordat deze instortte, paramedici die als eerste ter plaatse waren en zich hun verwoestende ontmoetingen herinneren toen zij op zoek waren naar leven in het puin en omstanders die hun reddingsverhalen delen nadat ze vastzaten in de torens onder bergen van beton.

Daarnaast zullen we gelijklopende verhalen vastleggen - die van mensen in de gebouwen die op de randje van de dood verkeerden, naast de perspectieven van hun redders voor wie het redden van het leven van een vreemdeling het enige was dat telde.

'9/11: One Day in America', vanaf 29 augustus t/m 1 september elke avond om 21.00 uur op National Geographic.