Nieuwe documentaire '9/11: Inside the President's War Room' op Apple TV+

Ook Apple TV+ staat stil bij 9/11, nu twintig jaar geleden. Verteld door Emmy Award-winnaar Jeff Daniels ('The Looming Tower', 'The Comey Rule'), is '9/11: Inside the President's War Room' een nieuwe Apple Original-documentaire die de gebeurtenissen van 11 september 2001 bekijkt door de ogen van president Bush en zijn naaste adviseurs, terwijl zij persoonlijk de cruciale uren en belangrijke beslissingen van die historische dag beschrijven.