Nieuwe coronaspecial van 'South Park' op komst

Foto: Comedy Central - © ViacomCBS 2020

Op 10 maart wordt in Amerika een tweede coronaspecial van de animatieserie 'South Park' uitgezonden. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Wanneer wij de aflevering te zien krijgen, is nog niet bekend.

De coronaspecial van 'South Park' was vorig jaar een zodanig succes dat het uiteindelijk de best bekeken aflevering van de serie in zeven jaar bleek. De makers beslisten al gauw om een vervolg op de special te maken. De nieuwe aflevering heet de 'South ParQ The Vaccination Special'.

'South Park' is al sinds 1997 een bijzonder populaire animatieserie voor volwassenen en kon al meerdere Emmy-nominaties verzilveren.

Bron: Het Laatste Nieuws