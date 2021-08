Nieuwe comedyserie 'Mr. Corman' vanaf vrijdag op Apple TV+

Apple TV+ komt vanaf vrijdag met 'Mr. Corman', een nieuwe Original-comedyserie gemaakt door, geregisseerd door én met in de hoofdrol Emmy en SAG Award-winnaar Joseph Gordon-Levitt.

De eerste twee afleveringen van het eerste seizoen van tien afleveringen zullen wereldwijd verschijnen op vrijdag 6 augustus op Apple TV+, gevolgd door wekelijks een nieuwe aflevering, elke vrijdag.

'Mr. Corman' volgt de dagen en nachten van Josh Corman (gespeeld door Gordon-Levitt), een artiest in hart en nieren, maar niet van beroep. Een carrière in de muziek is niet gelukt en hij geeft les aan de vijfde klas op een openbare school in San Fernando Valley. Zijn ex-verloofde Megan is verhuisd en zijn middelbare schoolvriend Victor is bij hem ingetrokken. Hij weet dat hij veel heeft om dankbaar voor te zijn, maar worstelt ook met angst, eenzaamheid en een sterk vermoeden dat hij slecht is als persoon.

Donker grappig, vreemd mooi en diep in het hart. Deze dramedy is zeer herkenbaar voor onze hedendaagse generatie van 30-plussers: rijk met goede bedoelingen, arm met studieleningen, en verlangen om echte volwassenen te worden ergens voor ze sterven.

Naast Gordon-Levitt als 'Mr. Corman' ook met Arturo Castro, Debra Winger, Bobby Hall alias Logic, Alexander Jo, Juno Temple, Jamie Chung, Shannon Woodward en Hector Hernandez.

De serie is een terugkeer naar televisie voor Gordon-Levitt, die op het kleine scherm opgroeide met rollen in meerdere series, waaronder in de langlopende NBC-komedie '3rd Rock from the Sun'.

Geproduceerd voor Apple TV+ door A24, is 'Mr. Corman' gemaakt door, geregisseerd door en uitvoerend geproduceerd door Joseph Gordon Levitt, samen met Bruce Eric Kaplan, Ravi Nandan en Inman Young. Pamela Harvey-White fungeert als producer.