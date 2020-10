Nieuw seizoen 'Wheeler Dealers' én 'World's Greatest Cars' op Discovery

Een oude auto kopen voor een prikkie, hem opknappen met minimale kosten en dan met winst doorverkopen. Het klinkt makkelijker dan het is.

Maar als er één team is, dat dit goed kan, dan zijn het wel de Wheeler Dealers Mike Brewer en Ant Anstead. Mike is de enthousiaste handelaar met een neus voor populaire modellen en een vlotte babbel, Ant de monteur die werkelijk elk probleem van een auto weet te fiksen. Samen vormen ze daarmee een gouden combinatie. Ook in het nieuwe seizoen mogen ze weer aan de slag met een paar iconen uit de autogeschiedenis. Wat te denken van de 2004 MX-5 Mazdaspeed, een 2001 Audi S4 Avant of de klassieke 2001 Saab 9-3? Met elke auto is wel wat mis, maar dat is juist de uitdaging. Om de roestige of haperende bakken om te bouwen tot winstgevende wagens.

'Wheeler Dealers', vanaf zaterdag 31 oktober om 20.30 uur op Discovery.

'World's Greatest Cars'

Discovery brengt de grootste autokenners bijeen om te praten over de beste auto’s ooit gemaakt. Van sportwagens, luxewagens en rallywagens tot aan hothatches, offroad-auto’s en supercars. Voorbijkomen vele iconische modellen zoals een Alfa Romeo 6C, de Mercedes Gullwing 300SL, de 59 Cadillac Eldorado, de Lamborghini Miura, de McLaren F1 en nog veel meer. De experts van dienst zijn niemand minder dan Jimmy De Ville, Helen Stanley, Vicki Butler-Henderson, Drew Pritchard, Ant Anstead, Mike Brewer, Paul Cowland, Karun Chandhok, Jason Plato en Marc Priestly. Zij mogen wegkwijnen bij al dit moois en ondertussen vertellen wat al deze auto’s zo bijzonder maakt.

'World's Greatest Cars', vanaf zaterdag 31 oktober om 21.30 uur op Discovery.