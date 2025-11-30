Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
Niemand had haar naam genoemd: Pauw ontmaskerd in 'The Masked Singer'
Tik en Tok zijn terug! Inspecteurs Dompi en Joris sporen een lek op in 'The Masked Singer'

Nieuw seizoen van 'The Auction House: Yorkshire' op Discovery

zondag 30 november 2025
Foto: © Discovery Benelux 2025

De vrolijke veilingmeester Angus Ashworth helpt mensen die geen raad meer weten met hun collectie van bijzondere items die ze om uiteenlopende redenen nog in hun huis hebben. Hij haalt de spullen op, schat ze op waarde en verkoopt ze uit hun naam in zijn pittoreske veilinghuis in North-Yorkshire waar ook online meegeboden wordt vanuit de hele wereld.

Van een enorme whiskycollectie tot Christmas crackers uit het Victoriaanse tijdperk en van een garderobe uit het Wilde Westen tot de relikwieën van een gevallen SAS-held uit de Tweede Wereldoorlog – werkelijk alles komt voorbij in het leuke nieuwe seizoen van 'The Auction House: Yorkshire'. Zo ook de meer dan honderd porseleinen poppetjes van het Britse bedrijf Royal Doulton die hij mag veilen voor een stel dat gaat verhuizen en waarvan sommige zo zeldzaam zijn dat ze wel honderden euro’s kunnen opleveren.


Net als de bijzondere minitrams van een overleden verzamelaar. Zijn vrouw wil de kamer waarin ze staan opnieuw indelen en met deze collectie iemand anders blij maken. Samen met zijn team van deskundige taxateurs duikt Angus dieper in de vondsten en maakt hij ze gereed voor de veiling. Hopelijk met een leuk zakcentje voor zijn klanten als resultaat.

'The Auction House: Yorkshire', vanaf maandag 1 december om 19.30 uur op Discovery.

Persbericht Discovery
https://discoverychannel.be/
Meer artikels over Discovery Networks Benelux
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'This Is Not A Murder Mystery' - Pierre Gervais (VRT 1)

De langverwachte openingsavond. 's Werelds extravagantste kunstliefhebbers verzamelen zich, klaar om surrealisme in goud te veranderen. Maar de avond neemt een onverwachte wending wanneer Magritte de sleutel vindt om het mysterie op te lossen. Of heeft hij nog iets over het hoofd gezien?

'This Is Not a Murder Mystery', om 21.00 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 22:45
    VRT NWS laat
    01:50
    Journaallus
  • 22:40
    Younost, une jeunesse russe
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
  • 21:15
    Geen uitzending
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 22:50
    Alloo bij de Verkeerspolitie
    06:55
    De avonturen van Lolly Lolbroek
  • 22:30
    Ontvoerd
    00:45
    Geen uitzending
  • 22:50
    Flodder
    06:00
    Qmusic
  • 22:45
    Columbo
    00:25
    All New Traffic Cops
  • 22:05
    Looks Like Christmas
    23:55
    Finding Mrs. Claus
  • 22:30
    Nonkel Jef
    00:10
    Walker, Texas Ranger
  • 22:05
    Het Parket
    01:55
    De Tafel van de Week
  • 22:10
    The Rookie
    01:00
    Fire Country
  • 22:50
    Behind Enemy Lines
    01:35
    Evil
  • 22:20
    Christmas on the Alpaca Farm
    02:00
    The Holiday Shift
  • 22:15
    Cruel Instruction
    06:50
    Cold Case
  • 22:33
    De CFO podcast
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 22:45
    Maand van de duurzaamheid
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 22:15
    Winterse Kost
    01:00
    Tot op de Graat
  • 21:00
    Agatha Christie's Marple
  • 22:40
    The Secret Lives of Mormon Wives
    07:00
    Real Girlfriends in Paris
  • 22:15
    NOS Studio Voetbal
    01:36
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 22:50
    Bureau Buitenland
    01:25
    Nieuwsuur
  • 22:20
    50 jaar hiphop in Nederland - Iemand moet het doen
    01:35
    NOS Studio Sport