Nieuw seizoen van 'The Auction House: Yorkshire' op Discovery

De vrolijke veilingmeester Angus Ashworth helpt mensen die geen raad meer weten met hun collectie van bijzondere items die ze om uiteenlopende redenen nog in hun huis hebben. Hij haalt de spullen op, schat ze op waarde en verkoopt ze uit hun naam in zijn pittoreske veilinghuis in North-Yorkshire waar ook online meegeboden wordt vanuit de hele wereld.

Van een enorme whiskycollectie tot Christmas crackers uit het Victoriaanse tijdperk en van een garderobe uit het Wilde Westen tot de relikwieën van een gevallen SAS-held uit de Tweede Wereldoorlog – werkelijk alles komt voorbij in het leuke nieuwe seizoen van 'The Auction House: Yorkshire'. Zo ook de meer dan honderd porseleinen poppetjes van het Britse bedrijf Royal Doulton die hij mag veilen voor een stel dat gaat verhuizen en waarvan sommige zo zeldzaam zijn dat ze wel honderden euro’s kunnen opleveren.

Net als de bijzondere minitrams van een overleden verzamelaar. Zijn vrouw wil de kamer waarin ze staan opnieuw indelen en met deze collectie iemand anders blij maken. Samen met zijn team van deskundige taxateurs duikt Angus dieper in de vondsten en maakt hij ze gereed voor de veiling. Hopelijk met een leuk zakcentje voor zijn klanten als resultaat.

'The Auction House: Yorkshire', vanaf maandag 1 december om 19.30 uur op Discovery.