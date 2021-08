Nieuw seizoen van 'sMothered' op TLC

Een moeder die de schaamstreek van haar volwassen dochter waxt of een moeder die haar dochter helpt bij kunstmatige inseminatie... In het nieuwe seizoen van 'sMothered' volgen we weer enkele moeder-dochter-relaties die wel heel erg intiem zijn.

Zoals bij Carla (44) en Ryka (26) die naast het waxen ook seksvideo’s met elkaar delen en van commentaar voorzien. Zelf vinden ze het heel normaal, maar daar denkt de buitenwereld vaak anders over. Net als bij Kathy (62) en haar dochter Christina (36) die heel veel samendoen. Maar nu Christina’s partner Carlo een nieuwe pizzeria is begonnen, wil ze daar ook graag tijd in steken. Kan Kathy dit accepteren?

Voor Laura Leigh was het wel even slikken toen ze een relatie begon met de 27-jarige Lauren die erg close bleek met haar moeder. Ze heeft het gevoel dat ze nu met twee personen getrouwd is. En als Lauren dan ook nog buiten haar om kunstmatige inseminatie doet waar Laurens moeder bij helpt, neemt de spanning wel erg toe.

Spanning is er ook tussen Angelica en Jason die op het punt van trouwen staan en een kind verwachten. Angelica is erg close met haar moeder Sunhe die het niet zo op Jason heeft. Ze is blij voor Angelica dat ze zwanger is, maar wil haar hierdoor niet kwijtraken. Welke kant kiest Angelica?

'sMothered', vanaf dinsdag 24 augustus om 22.30 uur op TLC.