Nieuw seizoen van 'Sister Wives' op TLC

De ooit zo hechte polygamische familie van Kody Brown en zijn vier vrouwen begint serieuze scheuren te vertonen in het nieuwe seizoen van 'Sister Wives'.

Zijn derde vrouw Christine heeft zijn spullen gepakt met de bedoeling hem uit haar huis te zetten. Ze is zelfs van plan terug te verhuizen naar Utah. Doorslaggevende reden is dat Kody geen intieme relatie meer met Christine zegt te willen hebben. Maar eigenlijk is ze al veel langer ongelukkig over haar relatie met Kody en haar positie in het gezin, zegt ze in een confronterend gesprek met Kody in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen. Ze heeft het gevoel dat Kody een voorkeur heeft voor zijn vierde vrouw Robyn met wie ze zelf al geen beste band heeft.

De pandemie heeft de onderlinge verhoudingen in het gezin ook geen goed gedaan, omdat ze elkaar amper nog konden zien. 'Het heeft de scheurtjes in onze familie groter gemaakt', geeft Robyn toe. De beslissing van Christine zorgt ervoor dat familieleden verschillende kanten kiezen en meer tegenover elkaar komen te staan, wat voor de nodige extra spanning zorgt. Betekent dit het einde van het grote gezin dat als uitgangspunt had dat je liefde niet moet verdelen, maar juist moet vermenigvuldigen? Eén ding lijkt wel zeker: het zal nooit meer zo worden als het was.

'Sister Wives', vanaf woensdag 5 oktober om 20.30 uur op TLC.