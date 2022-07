Nieuw seizoen van 'Selling The Hamptons' op TLC

The Hamptons is een van de duurste en meest gewilde plekken van Amerika. In deze verzameling badplaatsen net buiten New York City vind je huizen van wel tientallen miljoen dollars.

Het kopen en verkopen van deze luxueuze villa’s gaat dan ook net even anders dan bij een gemiddelde woning. Makelaars spenderen soms wel tienduizenden dollars aan marketing om de maximale prijs te krijgen, want dan verdienen zij er ook weer meer aan. Als ze tenminste de opdracht krijgen.

In de nieuwe serie 'Selling The Hamptons' zien we hoe dat gaat en hoe makelaars strijden om de schaarse huizen die beschikbaar komen. Aan commissie kan al gauw enkele tonnen verdiend worden en dat is dan ook waar ze het van moeten hebben. We volgen enkele topmakelaars die in dit gebied zijn neergestreken om hun kansen te pakken – en ondertussen mogen we binnenkijken in deze waanzinnige woningen. Zoals Peggy die strijdt om de gunst van de verkoper van Duck Pond, een villa ter waarde van circa 35 miljoen dollar die zij maar al te graag wil verkopen, omdat de commissie dan ver boven de miljoen uitkomt. Kan ze de verkopende partij overtuigen dat zij de beste papieren heeft? Of gaat een van haar collega’s er met de eer (en de commissie) vandoor?

'Selling The Hamptons', vanaf dinsdag 26 juli om 21.30 uur op TLC.