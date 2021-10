Nieuw seizoen van 'Say Yes To The Dress: Lancashire' op TLC

Als je voor de vierde keer gaat trouwen, is het dan nog wel leuk om een bruidsjurk te vinden? Zangeres (ex- Atomic Kitten) en tv-presentatrice Kerry Katona stelt zichzelf die vraag in het nieuwe seizoen van 'Say Yes To The Dress: Lancashire'.