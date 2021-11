Nieuw seizoen van 'Salvage Kings' op Discovery

Zelfs de meest vervallen gebouwen bevatten nog waardevolle schatten, aldus schrootkoning Ted Finch van Priestly Demolition. Dus voordat de gebouwen definitief gesloopt worden, haalt hij met zijn team alles van waarde eruit om op te knappen en door te verkopen vanuit hun nieuwe en nog grotere loods.

En dat kan van alles zijn: van oude toonbanken en kasten tot vintage reclameborden of bijzondere raamkozijnen. Ted Finch heeft een neus voor oude spullen en wordt al enthousiast als hij over de drempel stapt van een oud gebouw.

In het nieuwe seizoen van 'Salvage Kings' kan hij meteen zijn hart ophalen met een megaklus in de oude goudmijnstad Timmins in Ontario. Ze krijgen de opdracht om verschillende gebouwen te ruimen, waaronder een oude taveerne, een hotel en een oude ijshal. Het leuke van het werk is dat je vooraf nooit weet wat je vindt, aldus Ted. En dat blijkt. Naast oude kasten vindt hij ook brandweerjassen, een oud scorebord van curlingwedstrijden en zelfs een doos met politierapporten uit de jaren veertig. Alles wordt zorgvuldig uit de gebouwen gehaald en meegenomen naar hun loods waar het weer wordt doorverkocht. En dan pas mogen de bulldozers komen om het sloopwerk echt af te maken.

