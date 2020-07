Nieuw seizoen van 'Salvage Hunters: The Restorers' op Discovery

De sleutel tot een succesvolle antiekbusiness is een goede restauratie. Daarom hebben handelaren als Drew Pritchard een leger van specialisten om zich heen verzameld die oude items in volle glorie kunnen herstellen.

In het nieuwe seizoen van 'Salvage Hunters: The Restorers' is te zien hoe deze vakmensen te werk gaan. Zoals beeldhouwer Nick Elphick die voor een handelaar een oude sculptuur in ere herstelt. Of politoer-expert Alex Webster die een vervallen Victoriaanse werktafel weer helemaal in de stijl van vroeger terugbrengt, inclusief glanzend koperen werkblad.

Drew heeft in deze eerste aflevering een wel heel bijzondere opdracht voor zijn vaste smid Neville Morris: of hij een schietstoel uit een staaljager van de jaren zestig wil ombouwen tot een echte stoel. Het levert een fraai en uniek meubelstuk op waar Drew zeker een goed betalende klant voor kan vinden.

'Salvage Hunters: The Restorers', vanaf donderdag 2 juli om 20.30 uur op Discovery.