Nieuw seizoen van 'Hanna' bij Amazon Prime Video

Het tweede seizoen van 'Hanna' heeft acht, één uur durende, afleveringen. Hanna seizoen 2 laat de reis van een buitengewone jonge vrouw zien wanneer ze aan de achtervolging van een overheidsinstelling weet te ontvluchten en probeert te achterhalen wie ze nu eigenlijk in werkelijkheid is.

Na haar ontdekking aan het einde van seizoen 1 weet Hanna (Esmé Creed-Miles) dat ze niet de enige jonge vrouw is met een ongekende vaardigheid en elite training. Het Utrax-programma heeft een heel scala aan hoogopgeleide stagiairs opgeleverd, wier ontwikkeling op het punt staat de dodelijke 'tweede fase' te bereiken. Na hun verhuizing naar The Meadows, worden de beperkingen van deze stagiairs opgeheven en zien ze de kans om een nieuwe identiteit in de buitenwereld te krijgen. Maar deze schijnbare vrijheid heeft een zware prijs.

Hanna riskeert haar vrijheid als zij haar vriendin Clara (Yasmin Money Prince) redt uit de klauwen van het Utrax-programma, dat nu wordt geleid door John Carmichael (Dermot Mulroney) en zijn tweede man, Leo Garner (Anthony Welsh). Hanna vindt hulp bij iemand van wie ze het nooit verwacht had, namelijk van iemand die voorheen haar vijand was, CIA-agent Marissa Wiegler (Mireille Enos). Marissa moet zichzelf en Hanna beschermen tegen de meedogenloze organisatie die zij ooit vertrouwde. Hanna duikt dieper in de ongrijpbare wereld van de The Meadows en ontmoet anderen zoals zijzelf, zoals Sandy (Áine Rose Daly) en Jules (Gianna Kiehl). Ze begint haar rol in het Utrax’ moordenaarsprogramma in twijfel te trekken en vraagt zich uiteindelijk af waar ze nu echt thuishoort.

'Hanna', vanaf vrijdag 3 juli op Amazon Prime Video.