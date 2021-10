Nieuw seizoen van 'Gold Rush' op Discovery

De strijd om goud is heftiger dan ooit in het nieuwe seizoen van 'Gold Rush'. Met de historisch hoge goudprijzen is het gevecht om de kostbare grond in Alaska pas echt losgebarsten. De succesvolle jonge gouddelver Parker Schnabel komt land te kort en moet daarom flinke risico's nemen.

Hij heeft zijn zinnen gezet op een stuk grond dat mogelijk veel goud bevat, maar een groot nadeel heeft: het zit op 15 meter diepte! Tony Beets heeft grootse plannen en wil dit jaar maar liefst 250 kilo goud naar boven halen ter waarde van 16 miljoen dollar. De 'King of the Klondike' investeert meer dan 5 miljoen dollar in nieuw materieel om deze droom waar te maken. Rick Ness heeft zijn doelen met ruim 50 kilo ook hoger dan ooit gesteld, maar hoort dat zijn twee medewerkers dit jaar niet meedoen. Hij koopt extra grote machines om het gebrek aan mankracht te compenseren. Gaat hij het daarmee redden?

Ondertussen is ook oorlogsveteraan Fred Lewis aangekomen in de Yukon, na zijn avontuur vorig seizoen in Oregon. Maar is er nog wel een stukje grond voor hem beschikbaar? Een ding is zeker: het wordt een seizoen zoals we niet eerder hebben gezien.

'Gold Rush', vanaf maandag 18 oktober om 20.30 uur op Discovery.