Nieuw seizoen van 'Ghost Adventures' op Discovery

Griezelen geblazen in een nieuw seizoen van 'Ghost Adventures'! Paranormale onderzoekers Zak Bagans, Aaron Goodwin, Billy Tolley en Jay Wasley gaan weer langs bij de meest spookachtige plekken ter wereld om de geesten tot leven te wekken.

Zo maken ze in een spookachtige kostuumwinkel in Hollywood kennis met de heftigste poltergeist-activiteiten die ze ooit hebben meegemaakt. Het spookgebouw neemt de jongens mee op een tocht die ze nooit zullen vergeten! Ook onderzoeken ze aan de oevers van het Great Salt Lake in Utah een eeuwenoude muzieklocatie die wordt geplaagd door ongeluk, rampspoed en zelfs de dood. Er zijn aanwijzingen dat het omliggende land vervloekt is, waardoor de vijandige paranormale energie wordt versterkt.

Ze gaan ook langs bij het huis van Holly Madison in Hollywood Hills. De televisiepersoonlijkheid annex model ervaart angstaanjagende paranormale activiteiten in haar huis, waaronder demonisch gegrom. Holly heeft het gevoel dat de geesten in het huis het gemunt hebben op haar angsten. Kunnen de spokenjagers vinden waar Holly zo bang voor is?

'Ghost Adventures', vanaf zondag 24 maart om 23.30 uur op Discovery.