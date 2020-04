Nieuw seizoen van Deense topreeks 'Borgen' bij Netflix

De Deense fictiereeks 'Borgen' zal in 2022 een vierde seizoen krijgen, na een pauze van 7 jaar. Voor de productie slaan de Deense openbare omroep DR en streamingdienst Netflix de handen in elkaar.

De Deense politieke dramareeks focust zich op het leven van Birgitte Nyborg. In de eerste drie seizoenen was te zien hoe zij haar rol als premier vervulde. Haar politieke rol zal in het vierde seizoen veranderen naar minister van Buitenlandse Zaken. Daarnaast wordt het verhaal van personage Katrine Fønsmark gevolgd, zij is hoofdredacteur van de nieuwsdienst bij een tv-zender.

In het nieuwe seizoen worden de personages opnieuw vertolkt door de originele cast. Zo zal Sidse Bebett Knudsen dus terug de rol van Birgitte Nyborg vertolken. Ook journaliste Katrine Fønsmark wordt opnieuw gespeeld door Birgitte Hjort Sørensen. Maar ook de andere acteurs uit de originele cast hebben reeds toegezegd op de opnames.

Dit vierde seizoen zal een samenwerking worden tussen de Deense openbare omroep en Netflix. Later dit jaar zullen de eerste drie seizoenen van de reeks dan ook te zien zijn op het online streamingplatform van Netflix.

Bron: VRT NWS