Nieuw seizoen van 'Deadliest Catch' op Discovery

Met nieuw territorium beschikbaar om te vissen is de strijd in 'Deadliest Catch' heviger dan ooit. Een groep kabeljauwvissers ontdekte bij toeval dat in het verre westen rond het eiland Adak weer veel koningskrab te vinden was.

Deze plek was ooit het mekka van de krabvisserij totdat de krab er ineens verdween. Sig Hansens vader viste er ooit en nu wil Sig in zijn voetsporen treden door samen met Jonathan Hillstrand te kijken of er inderdaad veel krab te vinden is. Maar de harde wind en hoge golven maken dit ‘wilde westen’ wel vele malen gevaarlijker dan wat ze gewend zijn, al laten de ervaren vissers zich daardoor natuurlijk niet afschrikken.

Ze zijn niet de enige. Want op het moment dat ze hun eerste kooien willen uitgooien, worden ze afgetroefd door Keith Colburn die er net een fractie eerder is. Het leidt tot een fikse ruzie en een bijna letterlijke aanvaring die de toon zet voor de rest van het seizoen. Thuis in de haven had Sigs dochter Mandy ook al een conflict met Keith gehad. Zij is dit seizoen voor het eerst de kapitein van de North Western en zal aanvankelijk in de buurt van Dutch Harbor vissen. Tenzij vader Sig haar nodig heeft.

Ook Rick Shelford en co-captain Sophie 'Bob' Nielsen hebben hun zinnen gezet op het ‘wilde westen’, net als Jake Anderson die hoopt genoeg krab te vangen om zijn boot The Titan Explorer te kunnen kopen. Maar dan slaat het noodlot toe en komt hij in grote problemen midden op zee.

'Deadliest Catch', vanaf woensdag 17 september om 20.30 uur op Discovery.