Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
Wat staat Jens Dendoncker te wachten in het nieuwe seizoen van 'The Masked Singer'?
Arnout Hauben gaat maandag op gesprek bij Marlene Dietrich

Nieuw seizoen van 'Deadliest Catch' op Discovery

dinsdag 16 september 2025
Foto: © Discovery Benelux 2025

Met nieuw territorium beschikbaar om te vissen is de strijd in 'Deadliest Catch' heviger dan ooit. Een groep kabeljauwvissers ontdekte bij toeval dat in het verre westen rond het eiland Adak weer veel koningskrab te vinden was.

Deze plek was ooit het mekka van de krabvisserij totdat de krab er ineens verdween. Sig Hansens vader viste er ooit en nu wil Sig in zijn voetsporen treden door samen met Jonathan Hillstrand te kijken of er inderdaad veel krab te vinden is. Maar de harde wind en hoge golven maken dit ‘wilde westen’ wel vele malen gevaarlijker dan wat ze gewend zijn, al laten de ervaren vissers zich daardoor natuurlijk niet afschrikken.


Ze zijn niet de enige. Want op het moment dat ze hun eerste kooien willen uitgooien, worden ze afgetroefd door Keith Colburn die er net een fractie eerder is. Het leidt tot een fikse ruzie en een bijna letterlijke aanvaring die de toon zet voor de rest van het seizoen. Thuis in de haven had Sigs dochter Mandy ook al een conflict met Keith gehad. Zij is dit seizoen voor het eerst de kapitein van de North Western en zal aanvankelijk in de buurt van Dutch Harbor vissen. Tenzij vader Sig haar nodig heeft.

Ook Rick Shelford en co-captain Sophie 'Bob' Nielsen hebben hun zinnen gezet op het ‘wilde westen’, net als Jake Anderson die hoopt genoeg krab te vangen om zijn boot The Titan Explorer te kunnen kopen. Maar dan slaat het noodlot toe en komt hij in grote problemen midden op zee.

'Deadliest Catch', vanaf woensdag 17 september om 20.30 uur op Discovery.


Sisi - Seizoen 4 (DVD)
DVD
Superman - 5 Film Collection (Blu-ray)
DVD
Dexter - The Complete Series + Dexter - New Blood
DVD
Persbericht Discovery
https://discoverychannel.be/
Meer artikels over Discovery Networks Benelux
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

TVV Milo 2025 Camille (Milo)

Milo baalt dat ze haar moeder niet heeft kunnen spreken. Oskar komt kijken naar Milo's optreden en het klikt meteen tussen de twee. Liam wil Milo verrassen en besluit om naar haar optreden te gaan. Sofia vraagt zich intussen nerveus af waarom Noah nog niks van zich heeft laten horen.

'Milo', om 18.20 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 23:17
    Euromillions
    06:00
    In bed met Olly
  • 22:55
    De popcast
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
  • 21:30
    Dertigers
    05:50
    Geen uitzending
  • 23:00
    Chicago Med
    02:40
    Geen uitzending
  • 22:05
    Kees van der Spek: Oplichters Aangepakt
    03:25
    Geen uitzending
  • 22:45
    Snowpiercer
    06:00
    Qmusic
  • 22:25
    Hollywood Icons
    07:00
    Willy
  • 22:10
    A Candlelit Christmas
    05:20
    Always and Forever Christmas
  • 22:30
    Walker, Texas Ranger
    06:00
    Joe
  • 22:15
    Topdokters van Morgen
    03:00
    Geen uitzending
  • 23:00
    Friends
    02:05
    Neighbours: A New Chapter
  • 23:15
    Storage Wars
    02:20
    Geen uitzending
  • 23:10
    A Place in the Sun
    02:35
    The Sex Clinic
  • 23:15
    C.S.I. New York
    02:20
    Geen uitzending
  • 23:12
    Z-Nieuws
    10:00
    Herhalingslus
  • 23:19
    Tooldokter
    05:55
    Sixties To Six
  • 23:00
    Snel, Makkelijk & Lekker
    03:05
    Foodies & The City
  • 22:55
    Catch Me a Killer
    02:20
    The Suspicions of Mr Whicher
  • 22:25
    Station 19
    02:30
    The Real Housewives of Beverly Hills
  • 23:10
    NOS Journaal Laat
    02:05
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 22:40
    Close Up
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 22:50
    Van Roosmalen & Groenteman
    02:30
    Gezond of gelul?