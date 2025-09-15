Nieuw seizoen van 'Abandoned Engineering' op Discovery

Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
maandag 15 september 2025

De wereld staat nog vol met vervallen bouwwerken waarvan je je afvraagt wat ooit hun functie was. Het nieuwe seizoen van 'Abandoned Engineering' onthult opnieuw de mysteries achter deze moderne ruïnes en vertelt hun verhalen met behulp van historici, voormalige bewoners en beelden van vroeger.

Zoals de oude vissersboot de Ross Revenge die nog altijd ronddobbert op de Noordzee, maar in de jaren tachtig een heel andere functie had: als radiopiratenschip waar ook het illegale Nederlandse Radio Monique vanaf uitzond. Totdat het in 1991 werd geënterd door de autoriteiten. Opmerkelijk is ook het immense, maar inmiddels onbewoonbare gebouw in het centrum van Beiroet dat herinnert aan de andere politieke wind die een halve eeuw geleden waaide in Libanon. Ook bijzonder: waarom staat er een Russisch ogend paleis in de heuvels van Japan? En wat doet het honderd jaar oude sprookjespaleis in Florida dat zo lijkt weggelopen te zijn uit de vertellingen van Duizend-en-een-nacht? Ook deze mysterieuze mismatches blijken een wonderlijke geschiedenis te herbergen.


'Abandoned Engineering', vanaf dinsdag 16 september om 20.30 uur op Discovery.


Persbericht Discovery
Discovery Networks Benelux
'Homicide: Hours to Kill'

Een verpleegkundestudent wordt neergeschoten naast een community college in Houston. De moordenaar vlucht in een rode auto. De rechercheurs construeren de laatste vierentwintig uur van het leven van het slachtoffer.

'Homicide: Hours to Kill', om 20.30 uur op Play Crime.

NU en STRAKS op tv

