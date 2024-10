Nieuw seizoen 'Shed & Buried' op Discovery

De energieke verzamelaar Henry Cole gaat in het nieuwe seizoen van 'Shed & Buried' weer samen met Fuzz Townshend langs schuren, zolders en kelders op zoek naar bijzondere vintage voorwerpen.

Doel is om deze oude – vaak verroeste of versleten – items een nieuw leven in te blazen door ze op te kopen en op te laten knappen door hun vaste restaurateur Guy Willison. In de eerste aflevering gaan ze langs bij twee andere verzamelaars die wel een aantal van hun items willen verkopen. Henry en Fuzz kijken hun ogen uit en vinden de meest fantastische voorwerpen. Van een vintage botsauto tot een Jensen-Healey sportwagen en van oude benzinepomp tot een schietstoel uit een straaljager. De Jensen-Healey blijkt helaas niet te koop, maar de andere items wel. Welke kiezen ze en brengen ze mee naar huis om een nieuw leven te geven?

'Shed & Buried', vanaf donderdag 17 oktober om 21.30 uur op Discovery.