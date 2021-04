Nieuw seizoen 'Running Wild with Bear Grylls' op National Geographic

In het tweede seizoen op National Geographic keert de bekendste survivaler Bear Grylls terug naar de wildernis om de mentale en fysieke grenzen te verleggen van beroemdheden in de populaire avonturenserie 'Running Wild with Bear Grylls'.

Hollywood's favoriete beroemdheden gaan mee voor een avontuurlijke rit om samen met Grylls nieuwe uitdagingen aan te gaan die zelfs de dappersten doen huiveren. In het nieuwe seizoen vertellen de beroemdheden ook persoonlijke verhalen, waardoor Bear hen op een hele andere manier leert kennen. Het nieuwste seizoen gaat in première op 12 april om 21.00 uur op National Geographic.

Elke week verlaat een nieuwe beroemdheid de luxe van thuis om zich in de meest extreme omgevingen ter wereld te begeven, om angsten te overwinnen, grenzen te testen en zich soms te wagen aan de niet zo smakelijke delicatessen van de natuur. Dit seizoen blijft Grylls het comfortniveau van de supersterren op de proef stellen en reist hij de wereld rond, van de woestijnen van Utah tot de Dolomieten van Italië en de Sierra Nevada Mountains in Californië, voor nog meer epische, levensveranderende avonturen.

'Er bestaat geen twijfel dat het leven voor zo velen over de hele wereld moeilijk is in deze tijd, maar als er iets is, dan is het wel dat deze tijd ons allemaal veerkracht leert en er is geen betere leermeester dan de natuur. Het is voor mij een voorrecht om weer de wildernis in te gaan met zoveel beroemde gasten', zegt presentator Bear Grylls. 'Ik ken de kracht van het leven om nooit op te geven en dit nieuwste seizoen heeft dat in overvloed getest. In elk van deze moeilijke, meedogenloze omgevingen, van woestijnen tot hoge bergen, zien we deze beroemdheden een aantal ongelooflijk intieme- en eerlijke momenten delen. Om daar deel van uit te maken, is een krachtige inspiratie - en dat is op dit moment zo nodig.'

Overleven is de naam van de aflevering met Emmy®-genomineerde ster Terry Crews ('Brooklyn Nine-Nine') als hij samen met Bear een epische reis maakt door het verraderlijke terrein van IJsland om ijskoud water over te steken en tegelijkertijd onderkoeling te voorkomen. De favoriet van vele Running Wild fans, Bobby Bones ('Breaking Bobby Bones'), is terug en neemt deze keer zijn verloofde Caitlin Parker mee in hun eerste gezamenlijke televisieoptreden. Hun vermogen om op elkaar te vertrouwen, in de ruige wildernis van het oostelijke gebergte van de Sierra Nevada, wordt op de proef gesteld wanneer ze poema's moeten opsporen, torenhoge zandstenen kliffen moeten afdalen en voedsel moeten zoeken onder met ijs bedekte watervallen.

Bear neemt Marvel-superster Anthony Mackie (de langverwachte Disney+-serie 'The Falcon and the Winter Soldier') mee naar de hoogste toppen van de Italiaanse Dolomieten voor een avontuur dat hij nooit zal vergeten. Daar trotseert hij steile kliffen en overwint hij ijskoude watervallen, waar zelfs de kleinste misstap tot een ramp kan leiden. Emmy Award-winnende acteur en komiek Keegan-Michael Key ('Brain Games') moet alle grappen opzij zetten en enkele van zijn grootste angsten onder ogen zien te komen om de lavavelden van IJsland te bedwingen in een adrenaline-pompend avontuur.

De line-up van beroemde gasten van dit seizoen bestaat uit:

- Anthony Mackie - bekroonde acteur (bekend van 'Avengers: Endgame', 'Altered Carbon', 'Captain America: Civil War' en de langverwachte Disney+ serie 'The Falcon and the Winter Soldier')

- Terry Crews - Emmy Award-genomineerde acteur en voormalig NFL-linebacker ('Brooklyn Nine-Nine', 'Dadpool 2', 'The Expendables')

- Danica Patrick - voormalig professioneel coureur en de enige vrouwelijke winnaar van een IndyCar Series-race - de Indy Japan 300 2008

- Rainn Wilson - acteur, schrijver en producer ('The Office', 'Utopia', 'Star Trek: Discovery')

- Keegan-Michael Key - Emmy Award-winnende acteur en komiek ('Brain Games', 'The Prom', 'Friends from College')

- Danny Trejo - bekroonde acteur ('Machete', 'Sons of Anarchy', 'From Dusk Till Dawn: The Series')

- Bobby Bones en verloofde Caitlin Parker - bekroonde en invloedrijke Amerikaanse tv- en radiopersoonlijkheid en bestsellerauteur ('The Bobby Bones Show', 'Breaking Bobby Bones', 'American Idol')

Aflevering 1. Anthony Mackie - 12 april om 21.00 uur

Bear neemt Marvel superster Anthony Mackie mee naar de hoogste toppen van de Italiaanse Dolomieten voor een avontuur die hij nooit meer zal vergeten. Ze trotseren ijskoude omstandigheden, reizen in de voetsporen van soldaten uit de Eerste Wereldoorlog, overwinnen steile kliffen en jagen op sneeuwratten. Onderweg vertelt Anthony over zijn carrière, het overlijden van zijn vader en de druk van het vaderschap. Maar een echte superheld zijn, bereidt Anthony niet voor op hun laatste beklimming van een ijzige waterval, waar zelfs de kleinste misstap tot een ramp kan leiden.

'Running Wild with Bear Grylls', vanaf 12 april elke maandag om 21.00 uur op National Geographic.