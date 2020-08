Nieuw seizoen 'Aussie Gold Hunters' op Discovery

Nergens kan de goudkoorts qua temperatuur zo hoog oplopen als in de snikhete Outback van Australië. In een nieuw seizoen van 'Aussie Gold Hunters' volgen we weer enkele waaghalzen die juist hier hun geluk willen beproeven.

Zoals de Dirt Dogs die dit jaar een target hebben gesteld van een half miljoen dollar aan goud. Maar als ze nog maar net begonnen zijn stopt Leon Marsh ermee en staan Vern en Drake er alleen voor. De goudmaniak Alex Stead heeft zelfs zijn thuisland Engeland verlaten om 25.000 kilometer verderop zijn geluk te beproeven.

In Kalgoorlie verzamelt hij een team van jonge goudzoekers, genaamd The Scrappers. Ondertussen hopen de Gold Gypsies dat ze de twee slechte voorgaande jaren snel kunnen vergeten met een succesvol seizoen. En de veteranen Ted en Lecky Mahoney keren terug met hun dochter Tyler om een gouden seizoen te draaien.

Solo-goudzoeker Rick Fishers ondervindt aan den lijve dat er niet alleen meer concurrenten zijn, maar ook meer stropers als hij wordt beroofd. Het is een nieuwe dreiging in de toch al zo zware business. Maar met het goud binnen handbereik wil verder niemand opgeven.

'Aussie Gold Hunters', vanaf maandag 10 augustus om 20.30 uur op Discovery.