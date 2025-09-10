Nieuw programma 'Chasing the West' op HGTV

Zoon van Wendy Van Wanten spreekt voor het eerst openlijk over vader prins Laurent in exclusieve VTM-docu
woensdag 10 september 2025
Foto: © HGTV 2025

Voordat Jonathan en Drew Scott beroemd werden als interieurdesigners leefden de broers als jonge cowboys op een grote ranch in het westen van Noord-Amerika. Hun liefde voor het leven in 'The West' willen ze nu graag doorgeven aan nieuwe bewoners die ook een avontuur willen starten in het uitgestrekte gebied.

Dat doen ze in het nieuwe programma 'Chasing the West'.


In de eerste aflevering helpen ze Alex en Jake die met hun partners Vanessa en Kayla op zoek zijn naar een plek waar ze hun autobusiness kunnen laten groeien. Ze zoeken daarom een terrein met een grote garage en twee huizen – of in elk geval met genoeg ruimte om deze onderkomens te bouwen. Jonathan en Drew weten als geen ander wat erbij komt kijken als je op een groot terrein wilt wonen en kunnen een goede inschatting maken van de kosten voor het bouwen of renoveren. De broers laten de koppels drie geweldige stukken land zien in de buurt van San Andreas in Californië met elk een fantastisch uitzicht. Kunnen de aanstaande kopers het eens worden over hun nieuwe plek in het voormalige Wilde Westen?

'Chasing the West', vanaf donderdag 11 september om 21.30 uur op HGTV.


Persbericht HGTV
