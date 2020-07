Nieuw op National Geographic: 'Made In A Day'

De afgelopen eeuw heeft massaproductie een enorme revolutie gekend. Een 'just in time'-economie betekent dat onze geliefde producten op grote schaal in een recordtijd geproduceerd worden, terwijl bliksemsnelle logistiek ervoor zorgt dat de wereldwijde handel en distributie sneller gaat dan ooit.

Volg mee hoe producten van de grootste merken - van Tesla Cars en Gibson Guitars tot Tabasco Sauce - worden gemaakt.

'Made In A Day', vanaf 26 juli elke zondag om 20.00 uur op National Geographic.