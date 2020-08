Nieuw op Apple TV+: 'Ted Lasso'

© Apple Inc. 2020

'Ted Lasso', een nieuwe originele komedieserie van Jason Sudeikis en Bill Lawrence, is op vrijdag 14 augustus wereldwijd in première gegaan op Apple TV +.

Jason Sudeikis speelt Ted Lasso, een universiteitsvoetbalcoach uit Kansas die is ingehuurd om een ​​professioneel voetbalteam in Engeland te coachen, desondanks hij geen ervaring heeft met het coachen van voetbal.

Naast de hoofdrolspeler is Sudeikis ook uitvoerend producent, naast Bill Lawrence ('Scrubs') via zijn Doozer Productions, in samenwerking met Warner Bros. Television en Universal Television, een divisie van NBCUniversal Content. Jeff Ingold van Doozer is ook uitvoerend producent met Liza Katzer als uitvoerend producent. De serie is ontwikkeld door Jason Sudeikis & Bill Lawrence & Joe Kelly & Brendan Hunt, en is gebaseerd op een reeds bestaand format/karakters van NBC Sports.

