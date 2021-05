Nieuw enerverend seizoen van 'Homestead Rescue' op Discovery

Foto: © Discovery Benelux 2021

Ze hielpen al tientallen gezinnen met het verbeteren van hun nederzetting in de wildernis van Alaska, maar nu moeten de Rainey's echt aan hun eigen homestead werken. Want met de naderende winter is er geen tijd te verliezen om hun ambitieuze project – het bouwen van onder meer twee nieuwe woningen – te voltooien.