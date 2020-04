Nieuw bij Discovery: COVID-19 documentaire

Hoe kon COVID-19 zo snel om zich heen grijpen? In een mum van tijd heeft het virus ons dagelijkse leven platgelegd. Hoe kon dit zo ineens gebeuren?

In de speciale documentaire 'Pandemic: COVID-19' schijnen experts en wetenschappers hun licht op deze wereldwijde tragedie. Aangenomen wordt dat het virus oversprong van dieren op mensen op een lokale markt in Wuhan. Maar hoe is zoiets mogelijk?

Experts vertellen over de transmissie en over de behandeling en hoe Chinese dokters en wetenschappers in het begin compleet verrast werden door de zieke patiënten die het virus bleken te hebben. De special kijkt ook hoe het kon dat het virus in zo’n korte tijd zich kon verspreiden over China en verder.

'Pandemic: COVID-19' neemt de kijker mee in de strijd tegen het virus op basis van de laatste ontwikkelingen. Hoe patiënten worden getest, behandeld en hoe verdere verspreiding moet worden voorkomen. Experts leggen ook uit waarom COVID-19 zo uniek is, waarom de wereld zo onvoorbereid was en wat we anders hadden kunnen doen om de verspreiding in te dammen.

De razendsnelle uitbraak van COVID-19 is het grootste gezondheidsprobleem van deze tijd. Ondanks alle quarantainemaatregelen in landen als China, Zuid-Korea en Italië greep het virus in no-time om zich heen, met inmiddels honderden doden per dag. Zelfs al ging een land als Italië in volledige lockdown. De special kijkt ook hoe een land als Amerika zich voorbereidt op een verdere verspreiding. En wat zijn de effecten van de drastische maatregelen om scholen, instituten en bedrijven te sluiten?

De documentaire deelt de inzichten van degenen die zich bezighouden met deze strijd en van diegenen die de antwoorden zoeken op een mogelijk medicijn.

'Pandemic: COVID-19', zondag 5 april om 21.00 uur bij Discovery en op Dplay.