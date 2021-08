Never surrender: Netflix onthult langverwachte trailer laatste deel 'La Casa de Papel'

Foto: © Netflix 2021

De oorlog start op 3 september. 100 uur voelt aan als 100 jaar voor Tokyo in de officiële trailer van de eerste reeks afleveringen van 'La Casa de Papel: Deel 5'. In de trailer zien we De Professor die onthult dat de regenwatertank is ontdekt en bereid Colonel Tamayo zich voor op het leger dat de Spaanse Bank gaat binnenvallen.