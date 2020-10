Netflix zet groot in op ambitieuze, gevarieerde anime met vijf nieuwe titels

Anime is enorm populair bij fans over de hele wereld met nieuwe verhalen en formats in samenwerking met de allerbeste makers en studio's.

Netflix kondigt 'Rilakkuma's Theme Park Adventure', 'Thermae Romae Novae', 'High-Rise Invasion', 'Thus Spoke Kishibe Rohan' en 'The Way of the Househusband' aan tijdens het Netflix Anime Festival 2020.

Netflix heeft vijf nieuwe animetitels aangekondigd tijdens het wereldwijde Netflix Anime Festival 2020, een livestream-evenement voor fans. Hiermee wordt over de hele wereld een impuls gegeven aan populaire animetitels. Met de vijf onlangs aangekondigde titels ('Rilakkuma’s Theme Park Adventure', 'Thermae Romae Novae', 'High-Rise Invasion', 'Thus Spoke Kishibe Rohan' en 'The Way of the Househusband') breidt Netflix de gevarieerde, nog nooit vertoonde catalogus met verhalen, rechtstreeks van Japanse studio’s, verder uit.

Anime heeft een plaats veroverd in verschillende contentcategorieën op Netflix. In het afgelopen jaar keken meer dan 100 miljoen gezinnen wereldwijd minstens één animetitel op Netflix (oktober 2019 – september 2020), wat een stijging van 50% betekent. In bijna 100 landen stonden animetitels dit jaar in de top 10.

Bovendien sloegen fantastische series als 'Seven Deadly Sins' en 'BAKI' wereldwijd aan bij fans. 'Seven Deadly Sins' stond sinds de lancering in meer dan 70 landen in de top 10 van series en films, en 'Baki' in bijna 50 landen.

'In slechts vier jaar nadat ons creatieve team in Tokio is begonnen, heeft Netflix een breder publiek kennis laten maken met anime', zegt Taiki Sakurai, Chief Producer Anime bij Netflix. 'Deze categorie werd traditioneel gezien als niche. Door het succes van series als 'Seven Deadly Sins' en 'Baki' staan we te trappelen om ons ambitieuze animeprogramma wereldwijd nog verder uit te breiden voor alle fans.'

'Daarom blijven we in nieuw talent investeren en diversiteit van binnenuit stimuleren. We zijn dan ook erg blij dat ons creatieve team is versterkt met Anand Varna, onze tweede student met een Gobelins-studiebeurs via onze succesvolle meerjarige samenwerking met de Franse instelling.'

Tijdens een livestream liet Netflix fans kennismaken met een interessant programma van zestien aankomende animeprojecten, waaronder de aankondiging van vijf nieuwe Originals en elf projecten die eerder zijn aangekondigd.

Netflix heeft de volgende vijf nieuwe Original-animetitels aangekondigd:

- 'Rilakkuma’s Theme Park Adventure'

De nieuwe stopmotion-animatieserie over Rilakkuma werd geproduceerd na het succes van ‘Rilakkuma en Kaoru’ en gaat over een dag vol gebeurtenissen en ontmoetingen terwijl Rilakkuma, Korilakkuma, Kiiroitori en Kaoru spelen in een pretpark dat bijna sluit.

- 'Thermae Romae Novae'

De uiterst populaire manga van Yamazaki Mari is op vernieuwende wijze gemoderniseerd (‘Novae’ is Latijn voor ‘nieuw’). De nieuwe afleveringen zijn gebaseerd op de manga en zijn gemaakt door onder anderen Mari Yamazaki. In deze comedy reist Lucius, die thermen ontwerpt in het Romeinse Rijk, per ongeluk door de tijd naar het moderne Japan en leert meer over de Japanse badcultuur.

- 'High-Rise Invasion'

Dit onvoorspelbare, spannende survivalverhaal is gebaseerd op de manga van Miura Tsuina (Ajin) en Takahiro Oba (Box!) en speelt zich af in hoge gebouwen die de grond niet bereiken. Hoofdpersonage Yuri neemt zich voor hoe dan ook te overleven zodat ze deze onlogische wereld kan vernietigen en de vijand met het ‘masker’ kan doden. Maar wat zal ze doen?

- 'Thus Spoke Kishibe Rohan'

Deze serie bestaat uit vier vreemde afleveringen die Kishibe Rohan, de mangakunstenaar uit 'JoJo's Bizarre Adventure: Diamond is Unbreakable', zag en hoorde op een bestemming die hij bezocht om materiaal voor de manga te verzamelen.

- 'The Way of the Househusband'

De duivels slechte yakuza Tatsu is een legende in de onderwereld. Hij koos ervoor om de yakuza achter zich te laten en fulltime huisvader te worden!

Netflix heeft fans ook nader geïnformeerd over elf aankomende animetitels die eerder waren aangekondigd:

- 'EDEN'

Deze scifi-fantasy is een volledig nieuw verhaal van regisseur Irie Yasuhiro en de scheppers van de wereld. Het meisje Sarah, dat wordt opgevoed door twee robots, gaat de confrontatie met de wereld aan.

- 'RESIDENT EVIL: Infinite Darkness'

'Resident Evil' staat bekend als de gouden standaard van survivalhorrorgames (wereldwijd werden meer dan 100 miljoen exemplaren van de gameserie verkocht) en is nu bewerkt tot een Original CG-animeserie voor Netflix. Drie jaar na de CG-film ‘Resident Evil: Vendetta’ uit 2017 is de technologie verder ontwikkeld, waardoor de basis is gelegd voor een nieuwe serie met ongeëvenaarde Full 3DCG-animatie.

- 'Vampire in the Garden'

Lang geleden bestond er een wereld waarin vampiers en mensen samenleefden in ‘Paradise’. Dit is het verhaal van een jong meisje, Momo, en de vampierkoningin Fine, die op zoek gaan naar ‘Paradise’. Het is een compleet nieuwe productie van WIT STUDIO, bekend van ‘Attack on Titan’ en zijn getalenteerde makers.

- 'Yasuke'

In een door oorlog verscheurd feodaal Japan vol mechs en magie probeert Yasuke, de grootste ronin ooit, een vredig bestaan te leiden na een leven vol geweld. Maar als een dorp het centrum van sociale onrust tussen strijdende daimyō wordt, moet Yasuke zijn zwaard opnemen en een mysterieus kind wegbrengen dat het doelwit is van duistere krachten en bloeddorstige krijgsheren. Het verhaal van Yasuke, de eerste Afrikaanse samoerai die diende onder de legendarische Oda Nobunaga, wordt hiermee wereldkundig gemaakt.

- 'Godzilla Singular Point'

Deze serie, nu met een gloednieuw team, presenteert een origineel verhaal waarin de jonge genieën Mei Kamino, een vrouwelijke onderzoeker, en Yun Arikawa, een mannelijke ingenieur, samen met hun metgezellen een ongekende dreiging het hoofd bieden.

- 'Pacific Rim: The Black'

Er was een tijd waarin Kaiju die uit de Pacific Rim kwamen, stuitten op gigantische robots, Jaegers, die waren gebouwd om ze terug te dringen. Die tijd is voorbij. Nu is Australië overspoeld door Kaiju, waardoor het hele continent moet worden geëvacueerd. De achtergelaten tieners Taylor en Hayley gaan op een wanhopige zoektocht naar hun ouders, waarbij ze zichzelf leren om een gehavende, verlaten Jaeger te besturen zodat ze enige hoop hebben om te overleven.

- 'Transformers: War for the Cybertron Trilogy'

De WAR FOR CYBERTRON wordt vervolgd met een tweede hoofdstuk: EARTHRISE! Nu de Allspark weg is, moet Megatron de harde realiteit onder ogen zien: zijn Decepticons zitten vast op de stervende planeet Cybertron terwijl ze ook de voortdurende dreiging van Elita-1 en haar Autobots moeten afweren. Ondertussen gaan Optimus Prime en zijn team, verdwaald in de duisterste uithoeken van de ruimte, op een wanhopige missie. Ze worden zwaar op de proef gesteld tijdens deze reis naar onbekende, nieuwe werelden waarop ze de confrontatie aangaan met huurlingen die door de ruimte reizen, raadselachtige figuren van lang geleden en zelfs hun eigen makers, de Quintessons.

- 'Trese'

In Manila, waar de mythische wezens uit de Filipijnse folklore ondergedoken onder de mensen leven, moet Alexandra Trese het opnemen tegen een criminele onderwereld vol kwaadaardige, bovennatuurlijke wezens.

- 'B: The Beginning Succession'

Nadat Keith en Koku de incidenten succesvol hebben opgelost, is de rust in de wereld teruggekeerd. In de maanden daarna gaat Keith terug naar de RIS om zijn eigen onderzoek te doen en leidt Koku een rustig leven met Yuna. Ze krijgen bezoek van Kirisame, die ooit zou hebben gebroken met Kurou bij het Faura Blanca Institute.

- 'Baki Hanma'

Het verhaal loopt uiteindelijk uit op een hevige confrontatie tussen Baki Hanma en zijn vader, Yujiro Hanma, die bekendstaat als het ‘sterkste wezen op aarde’. De climax van het Baki-universum, waarin het ‘hevigste ouder-kindgevecht in de geschiedenis’ werd verbeeld in de oorspronkelijke manga, is bewerkt tot deze langverwachte anime.

- 'Spriggan'

De legendarische manga die de wereld veroverde in de jaren 90, is met behulp van 2D-tekeningen en 3D-CG tot leven gebracht in deze animatieserie. Het erfgoed van een opmerkelijke beschaving die ooit op deze planeet bestond, zou nog steeds verborgen liggen op verschillende plekken op de wereld. Het leger van grote mogendheden heeft de opgravingen en het onderzoek naar dit mysterieuze, krachtige erfgoed gedwarsboomd en is de strijd erom aangegaan. Tegelijkertijd probeert de organisatie Spriggan de oude beschaving te vergrendelen. Deze snelle actieserie draait om de strijd om eeuwenoude artefacten.