Netflix warmt op voor Halloween

Foto: © Netflix 2020

Sensatie, gruwel en Halloween-lekkernijen komen naar Netflix tijdens dit spookachtige seizoen. Voor de diehard horrorfanaat maar ook voor diegenen die eerder voor de treats dan de tricks gaan: er is voor elke griezel wel iets.

Nu beschikbaar: '#Alive'

Oh Jun-U wordt wakker en ontdekt dat zijn familie zonder hem op vakantie is gegaan. Diezelfde ochtend breekt er een wereldwijd virus uit dat kannibalisme veroorzaakt. Wanneer zijn wifi-connectie het begeeft, kan Oh Jun-U enkel nog een boodschap van zijn vader beluisteren waarin die hem oproept om al het mogelijke te doen om in leven te blijven. Terwijl de hele wereld gek wordt en zombies onze planeet vernielen, blijft Jun-U zonder sociaal contact alleen achter in zijn appartement. Tot hij na 15 dagen merkt dat overbuurvrouw Kim Yu-Bin ook nog in leven is. Ze communiceren met behulp van handsignalen, vastbesloten om te ontsnappen uit het appartementencomplex dat volledig is overgenomen door zombies.

Met: Yoo Ah In, Park Shin Hye, Lee Hyun Wook, So Hee Jung, Jeon Bae Soo, Kim Hak Seon, Lee Chae Kyung, Joo Bo Bi en Jin So Yeon

Geregisseerd door: Il Cho

Gebaseerd op een origineel original script van: Matt Naylor

Geproduceerd door: Zip Cinema en Perspective Pictures

Vanaf donderdag 10 september beschikbaar

'The Babysitter: Killer Queen'

Twee jaar na het verslaan van een satanische cult onder leiding van zijn oppas Bee, wordt Cole nog steeds achtervolgd door de gruwelijke gebeurtenissen van die nacht. Sinds de verdwijning van Bee en haar vrienden, is er ook niemand meer die Cole gelooft. Met uitzondering van zijn buurmeisje Melanie, waar Cole tot over zijn oren verliefd op is. Zij overtuigt hem om mee te gaan naar een feestje aan een nabijgelegen meer. Wanneer er die nacht onverwachts oude vijanden opduiken moet Cole er wederom alles aan doen om te overleven.

Regisseur: McG

Schrijver: Dan Lagana en Brad Morris & Jimmy Warden en McG

Gebaseerd op karakters gecreëerd door: Brian Duffield

Geproduceerd door: McG, p.g.a., Mary Viola, p.g.a., Zack Schiller

Cast: Judah Lewis, Emily Alyn Lind, Jenna Ortega, Robbie Amell, Andrew Bachelor, Leslie Bibb, Hana Mae Lee, Bella Thorne, Ken Marino, Chris Wylde, Carl McDowell, Juliocesar Chavez, Maximilian Acevedo, Jennifer Foster, Helen Hong

Vanaf 16 september 2020

'The Paramedic'

Door een tragisch ongeluk belandt Angel in een rolstoel en komt hij in een depressie terecht. Hij is niet meer in staat om zijn leven op te pakken en zint op wraak. Hij viseert de personen die volgens hem verantwoordelijk zijn voor het ongeval, met name de vrouw die hem verliet toen hij haar het meest nodig had...

Met: Mario Casas, Déborah François, Guillermo Pfening, Celso Bugallo, Pol Monen, Raúl Jiménez en María Rodríguez

Geregisseerd door: Carles Torras

Uitvoerend producenten: Denis Pedregosa en Orlando Pedregosa

Geproduceerd door: Babieka Entertainment in samenwerking met Zabriskie Films, Jordi Roca, Sergio Adrià en Santi Lapeira

Geschreven door: Carles Torras, Héctor H. Vicens en David Desola

Vanaf 7 oktober 2020

'Hubie Halloween'

Hubie Dubois (Adam Sandler) zorgt er elk jaar voor dat zijn stad op een veilige manier Halloween kan vieren. Dit jaar, met een ontsnapte crimineel en een nieuwe buurtbewoner, is Hubie extra op zijn hoede. Zodra er mensen beginnen te verdwijnen doet Hubie er alles aan om de politie (Kevin James, Kenan Thompson) en buurtbewoners ervan te overtuigen dat er gevaar op de loer ligt en hij de enige is die dit kan tegenhouden. Hubie Halloween is een hilarische familiefilm over een antiheld met een schitterende cast die onder andere bestaat uit Julie Bowen, Ray Liotta, Noah Schnapp, Steve Buscemi en Maya Rudolph. Geproduceerd door Happy Madison.

Met: Adam Sandler, Kevin James, Julie Bowen, Ray Liotta, Rob Schneider, June Squibb, Kenan Thompson, Shaquille O’Neal, Michael Chiklis, Tim Meadows, Karan Brar, George Wallace, Noah Schnapp, Paris Berelc, China Anne McClain, Steve Buscemi en Maya Rudolph

Geregisseerd door: Steven Brill

Geproduceerd door: Adam Sandler, Kevin Grady, Allen Covert

Geschreven door: Tim Herlihy, Adam Sandler

Vanaf 14 oktober 2020

'A Babysitter's Guide to Monster Hunting'

Wanneer middelbare scholier Kelly Ferguson tijdens Halloween met tegenzin instemt om een avondje te babysitten op Jacob Zellman (Ian Ho), wordt ze tegen alle verwachting in gerekruteerd door een internationale, geheime genootschap van babysitters. Hun missie: kinderen met speciale krachten beschermen tegen monsters. Om Jacob te beschermen moet Kelly samenwerken met Vice President Liz Lerue (Oona Laurence), techgenie Berna Vincent (Troy Leigh-Anne Johnson), creatief expert Cassie Zhen (Lynn Masako Cheng) en toverdrankjes meester Curtis Critter (Ty Consiglio). Samen moeten ze de Boogeyman, beter bekend als 'The Grand Guignol' (Tom Felton), de glamoureuze heks 'Peggy Drood' (Indya Moore) en hun leger aan mysterieuze monsters verslaan.

'A Babysitter’s Guide to Monster Hunting' is gebaseerd op het eerste boek van Joe Ballarini's populaire boekenreeks. De film wordt geregisseerd door Rachel Talalay, geproduceerd door Ivan Reitman, Amie Karp, Naia Cucukov, Tom Pollock, met Ilona Herzberg als uitvoerend producent. De cast wordt vervolledigd door Alessio Scalzotto, Tamsen McDonough, Ashton Arbab, Crystal Balint en Ricky He in dit avontuur vol actie waarin samenwerken om je angsten te overwinnen centraal staat.

Met: Tamara Smart, Oona Laurence, Alessio Scalzotto, Ian Ho, Ashton Arbab, Troy Leigh-Anne Johnson, Lynn Masako Cheng, Ty Consiglio, Tamsen Mcdonough, Crystal Balint, Ricky He, with Indya Moore en Tom Felton

Geregisseerd door: Rachel Talalay

Verhaal door: Joe Ballarini (gebaseerd op A Babysitter’s Guide to Monster Hunting van Joe Ballarini)

Uitvoerend producenten: Naia Cucukov, Tom Pollock, en Ilona Herzberg

Geproduceerd door: Ivan Reitman, Amie Karp

Vanaf 21 oktober 2020

'Rebecca'

Na een wervelende romance in Monte Carlo met de knappe weduwnaar Maxim de Winter (Armie Hammer), komt de pasgetrouwde jonge vrouw (Lily James) aan in Manderley, het imposante familielandgoed van haar nieuwe echtgenoot. Naïef en onervaren settelt ze voorzichtig in haar nieuwe leven. Maar al snel staat ze in de schaduw van Maxim’s eerste vrouw, de elegante Rebecca, wiens beklijvende erfenis in leven wordt gehouden door Manderley’s sinistere huishoudster Mrs. Danvers (Kristin Scott Thomas).

Met: Lily James, Armie Hammer, Kristin Scott Thomas, Keeley Hawes, Ann Dowd, Sam Riley, Tom Goodman-Hill, Mark Lewis Jones, John Hollingworth, Bill Paterson

Geproduceerd door: Working Title’s Eric Fellner en Tim Bevan, Nira Park

Screenplay door: Jane Goldman en Joe Shrapnel & Anna Waterhouse

Gebaseerd op: Daphne du Maurier’s geliefde 1938 gothic novel

Vanaf 22 oktober 2020

'Cadaver'

'Cadaver' is een Noorse psychologische horrorfilm waarin de mensheid op de proef wordt gesteld. De cast bestaat onder andere uit Gitte Witt ('The Impossible'), Thorbjørn Harr ('Vikings', 'July 22'), Thomas Gullestad ('The 12th Man') en Kingsford Siayor, bekend van de Noorse Netflix original 'Home for Christmas'.

In de nasleep van een kernramp strijden Leonora (Gitte Witt), Jacob (Thomas Gullestad) en hun dochter Alice (Tuva Olivia Remman) om te overleven. Op een dag organiseert het lokale hotel een liefdadigheidsactie waarbij ze overlevenden van de ramp uitnodigen voor een theatervoorstelling inclusief maaltijd. Het uitgehongerde gezin heeft weinig andere opties en besluit om naar het hotel te gaan. Regisseur Mathias (Thorbjørn Harr) gebruikt het volledige hotel als toneel en geeft de aanwezigen maskers om hen te onderscheiden van de acteurs. Maar het toneelstuk neemt een bizarre wending wanneer sommige toeschouwers verdwijnen. De grens tussen realiteit en theater vervaagt snel wanneer ook Alice voor de ogen van Leo en Jacob verdwijnt. Er is geen twijfel meer mogelijk: er gebeuren verschrikkelijke dingen in het hotel van Mathias.

Met: Gitte Witt, Thorbjørn Harr, Thomas Gullestad, Maria Grazia De Meo, Trine Wiggen, Bente Børsum, Jonathan Rodriguez, Stig Frode Henriksen and Helge Jordal

Geschreven en geregisseerd door: Jarand Herdal

Geproduceerd door: Espen Horn en Kristian Strand Sinkerud van Motion Blur Films

Vanaf 28 oktober 2020

'Nobody Sleeps in the Woods Tonight'

Een groep tieners, verslaafd aan technologie, vertrekt naar een rehabilitatiekamp in het bos waar een sinistere kracht hen voor eeuwig offline wil houden.

Vanaf 30 oktober 2020

'His House'

Na een schrijnende ontsnapping uit het door oorlog verscheurde Zuid-Soedan, heeft een jong vluchteling echtpaar moeite om zich aan te passen aan hun nieuwe leven in een klein Engels stadje waar het kwaad op de loer ligt.

Met: Ṣọpẹ́ Dìrísù, Wunmi Mosaku en Matt Smith

Geregisseerd door: Remi Weekes

Geschreven door: Felicity Evans, Toby Venables, Remi Weekes

Geproduceerd door: New Regency’s Arnon Milchan; Vertigo Entertainment’s Roy Lee; Martin Gentles en Edward King van Starchild Pictures; Aidan Elliott; in samenwerking met BBC

Uitvoerend producenten: New Regency’s Yariv Milchan, Michael Schaefer en Natalie Lehmann; BBC Films Eva Yates; Stuart Manashil en Steven Schneider

Netflix Original Series

'Ratched'

Het verhaal van 'Ratched' is geïnspireerd op het memorabele karakter ‘Nurse Ratched’ in 'One Flew Over The Cuckoo’s Nest' van Evan Romansky. In de bloedstollende dramaserie Ratched leren we Mildred Ratched kennen, een verpleegster die werkzaam is in een toonaangevende psychiatrische inrichting in North Carolina. Mildred gedraagt zich als een voorbeeldige verpleegster, maar naarmate de tijd vordert verandert dit volledig. Eenmaal Mildred meer betrokken raakt bij de verontrustende experimenten die op mensen worden uitgevoerd in de inrichting, verliest ze haar onschuld en zien we hoe een zorgzame vrouw verandert in een monster.

Met: Sarah Paulson, Jon Jon Briones, Judy Davis, Cynthia Nixon, Finn Wittrock, Sharon Stone, Charlie Carver en Amanda Plummer, Corey Stoll, Vincent D’Onofrio, Alice Englert, Sophie Okonedo, Brandon Flynn, Annie Starke

Geregiseerd door: Ryan Murphy (Eps 1-2), Nelson Cragg (Ep 3), Michael Uppendahl (Eps 4-5), Jessica Yu (Ep 6), Jennifer Lynch (Ep 7), Dan Minahan (Ep 8)

Geschreven door: Ryan Murphy, Evan Romansky, Ian Brennan, Jennifer Salt

Gemaakt door: Evan Romansky

Ontwikkeld door: Ryan Murphy and Ian Brennan

Uitvoerend producenten: Ryan Murphy, Ian Brennan, Sarah Paulson, Alexis Martin Woodall, Aleen Keshishian, Jacob Epstein, Jennifer Salt, Margaret Riley, Michael Douglas, Robert Mitas, Tim Minear

Vanaf 1 oktober 2020

'Oktoberfest: Beer & Blood'

Een rijke nieuwkomer met een duister verleden arriveert in het München van 1900 om het lokale Oktoberfest te verpletteren met zijn eigen brouwerij. Wanneer zijn dochter verliefd wordt op de erfgenaam van een rivaliserende brouwerij, ontstaat er een gewelddadige reeks gebeurtenissen die de toekomst van beide gezinnen in gevaar brengt.

Vanaf 9 oktober 2020

'The Haunting of Bly Manor'

De makers van 'The Haunting of Hill House' (Mike Flanagan en Trevor Macy), zorgen met The Haunting Of Bly Manor voor het langverwachte volgende hoofdstuk. 'The Haunting of Bly Manor' speelt zich af in het Engeland van de jaren tachtig.

Na de tragische dood van een au pair huurt Henry Wingrave (Henry Thomas) een jonge Amerikaanse nanny (Victoria Pedretti) in om voor zijn nichtje en neefje (Amelie Bea Smith, Benjamin Evan Ainsworth) te zorgen. Zij wonen op het Bly Manor landgoed samen met chef-kok Owen (Rahul Kohli), tuinman Jamie (Amelia Eve) en de huishoudster mevrouw Grose (T'Nia Miller). Maar niets is wat het lijkt op het landgoed. Duistere geheimen vol liefde en verlies wachten om ontdekt te worden in deze huiveringwekkende gothic romance. Op Bly Manor betekent doodgaan niet dat je er niet meer bent.

Productiepartners Flanagan en Macy van de iconische bovennatuurlijke verhalen van Henry James, werken samen om het ensembledrama te creëren waarin ook Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel en Tahirah Sharif de hoofdrol spelen. De serie wordt geproduceerd door Flanagan en Macy voor Intrepid Pictures, samen met Darryl Frank en Justin Falvey voor Amblin Television.

Netfix documentaires

Vanaf 19 oktober 2020

'Unsolved Mysteries: Volume 2'

'Unsolved Mysteries' schetst in zes nieuwe afleveringen meer onverklaarde verdwijningen, tragische incidenten en bizarre gebeurtenissen. Eén kijker heeft mogelijk de sleutel in handen waarmee deze zaken eindelijk opgelost kunnen raken. Detectives, journalisten en familieleden bieden intrigerende theorieën in deze aangrijpende serie.

Deze films kijk je nu al op Netflix om in de griezelstemming te komen!

