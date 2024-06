Netflix start met opnames van 'Bad Boa's' met Jandino Asporaat en Werner Kolf

Bereid je voor op een hilarisch en spannend avontuur in het hart van Rotterdam Zuid. Netflix is begonnen met de productie van de komediefilm 'Bad Boa's', waarin Jandino Asporaat en Werner Kolf de hoofdrollen vertolken.

Naast Asporaat en Kolf maken ook Mark Rietman, Teun Kuilboer, Victoria Koblenko, Yannick Jozefzoon, Nazmiye Oral en Ferdi Stofmeel deel uit van de cast. De film is naar verwachting in 2025 op Netflix te zien.

'Bad Boa’s'

In 'Bad Boa's' wordt Ramon (Jandino Asporaat), een toegewijde boa die zijn Rotterdamse buurt met liefde veiliger wil maken, gekoppeld aan Jack (Werner Kolf), een roekeloze ex-rechercheur die na een incident tijdelijk bij de boa’s is geplaatst. Wanneer deze tegenpolen moeten samenwerken, ontdekken ze na verloop van tijd dat ze meer met elkaar in gemeen hebben dan verwacht. Het verlies van een dierbare door moord. Terwijl Ramon en Jack zich ontpoppen tot ware Bad Boa’s, zetten ze alles op alles om de dader te achterhalen, wat leidt tot een aantal grote ontdekkingen.

Cast & Crew

Cast: De sterrencast bestaat onder andere uit: Jandino Asporaat, Werner Kolf, Mark Rietman, Florence Vos Weeda, Juliette van Ardenne, Ferdi Stofmeel, Teun Kuilboer, Daniël Kolf, Victoria Koblenko, Romana Vrede, Yannick Jozefzoon, Nazmiye Oral, Phi Nguyen, Rian Gerritsen en Richard Groenendijk

Regisseur: Gonzalo Fernández Carmona

Producenten: Maarten Swart, Kenneth Asporaat

Schrijvers: Thomas van der Ree, Joost Reijmers en Kenneth Asporaat.

Productiebedrijven: Kaap Holland Film, Het Huis van Asporaat

'Bad Boa's' is in 2025 wereldwijd te zien op Netflix.